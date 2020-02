UFC 247 | Les combattants professionnels font leur choix pour le combat pour le titre Valentina Shevchenko contre Katlyn Chookagian

Crédit d’image: UFC et Instagram de Katlyn Chookagian (photographes non répertoriés)

Dans l’événement co-principal de l’UFC 247, Valentina Shevchenko cherche à défendre son titre de poids mouche pour la troisième fois lorsqu’elle affrontera Katlyn Chookagian. À la tête du combat, Shevchenko est un favori de -1200 tandis que le challenger américain est un outsider de +700.

Avant le combat, BJPENN.com a contacté plusieurs combattants professionnels pour obtenir leurs prédictions pour le scrap. Sans surprise, la majorité se penche sur Shevchenko pour le faire, mais l’un est en train de bouleverser. Les pros croient également que le champion est à court de challengers et pensent que la trilogie Amanda Nunes devrait se produire ensuite.

Voici ce qu’ils avaient à dire.

BJPENN.com Fighter choisit Valentina Shevchenko contre Katlyn Chookagian:

Alexander Volkanovski, champion poids plume de l’UFC: Vous devez aller avec ma fille Shevchenko. Elle sera très difficile à battre.

Kevin Lee, UFC lightweight: Shevchenko. Elle a tellement d’expérience contre les talents de haut niveau. Je ne vois personne la battre surtout à 125 ans pendant un moment. Au moins jusqu’à ce que cette division respire complètement. Cela me rappelle la situation de Ronda Rousey où Ronda avait tellement plus d’expérience en compétition et beaucoup de ces filles n’ont pas encore participé à ce niveau. J’ai l’impression que c’est là que Shevchenko est. Le combat à faire est Nunes-Shevchenko 3 à 135 après cela.

Diego Ferreira, UFC léger: Valentina Shevchenko. C’est une bête et la façon dont elle s’entraîne et se prépare, elle est trop bonne. Elle continuera de se défendre.

Ilir Latifi, poids lourd UFC: Je pense que Shevchenko va gagner. Elle a été si forte et dominante et elle est à son apogée en ce moment. J’ai du mal à voir qui que ce soit la battre en ce moment.

Sodiq Yusuff, poids plume UFC: Je dois dire Shevchenko. Pour le moment, je ne vois aucune fille capable de la battre au poids de la mouche.

Adam Borics, poids plume Bellator: Shevchenko. Nous nous sommes entraînés ensemble avant et bon sang cette fille est folle et tellement dangereuse. Elle défendra à nouveau la ceinture.

Dan Ige, poids plume UFC: Shevchenko. Je ne vais pas dire de l’argent facile mais elle est à un autre niveau, mec. Je ne voudrais pas la combattre. Chookagian est bonne et elle bouge beaucoup. Je pense que Shevchenko gagnera par décision.

Curtis Millender, poids welter Bellator: Valentina, c’est une déesse. Personne ne la touche depuis longtemps. Elle va diriger cette division pendant longtemps et la seule personne qui peut la battre est Amanda Nunes.

Juan Adams, poids lourd de l’UFC: Shevchenko. Je connais des gars qui se sont entraînés avec elle et ils ont dit que quand elle vous frappait, c’était différent. Elle est plus athlétique que Chookagian et a l’expérience de cinq rounds et je pense qu’elle a battu Nunes après ça.

Ryan LaFlare, ancien poids welter de l’UFCt: Katlyn est mon amie, donc je pense qu’elle va gagner. Mais je ne dis pas simplement cela, parce que je crois honnêtement que c’est un bon match pour elle. Elle ne se tient pas devant Valentina et essaie de la sortir comme toutes ces autres filles. Elle est insaisissable sur les pieds et ne laissera pas Valentina mettre en place quoi que ce soit car elle déplace toujours son combat. C’est un bon match pour elle.

Fighters picking Valentina Shevchenko: Alexander Volkanovski, Kevin Lee, Diego Ferreira, Ilir Latifi, Sodiq Yusuff, Adam Borics, Dan Ige, Curtis Millender, Juan Adams

Fighters picking Katlyn Chookagian: Ryan LaFlare

Selon vous, qui gagnera le combat entre Valentina Shevchenko et Katlyn Chookagian à l’UFC 247?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 2/6/2020.