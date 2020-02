UFC 247 LIVE – Panneau d’affichage, date, calendrier, chaîne de télévision, PPV Internet Où regarder Jones contre Reyes LIVE?

Nous avons atteint la première des huit semaines consécutives de combats de UFC, et c’est le deuxième paiement à voir en 2020 qui a commencé avec tout il y a quelques semaines.

Comment le combat stellaire de UFC 247 nous nous battrons pour le titre des poids lourds légers entre le champion actuel et la grande figure de tous les temps Jon Jones contre les invaincus Dominick Reyes. L’événement co-stellaire présente la championne des poids mouches Valentina Shevchenko contre la puissante challenger Katlyn Chookagian.

Date, heure et chaîne UFC 247

La UFC 247 Il aura lieu le samedi 8 février. La couverture des paiements par événement commence à 9 heures. ET. Jones et Kings ils devraient entrer dans l’octogone vers 23 h 00 HE. D’autres horaires sont

Mexique, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador et Nicaragua: 19h00

Colombie, Équateur, Panama et Pérou: 20h00

Bolivie et Venezuela: 21h00

Argentine, Brésil, Chili, Paraguay et Uruguay: 22h00

Le panneau d’affichage principal sera diffusé exclusivement par Pay-per-view aux États-Unis et peut être acheté au prix de 64,99 $. Pour plus d’informations sur la candidature UFC 247: Jones contre Reyes, contactez votre fournisseur de services par câble ou visitez UFC.com. Vous pouvez également le regarder en direct en ligne UFC 247 et vous pouvez voir le panneau d’affichage principal sur UFC.TV pour 64,99 $.

En Amérique latine, vous pouvez voir le panneau d’affichage complet de la UFC 247 à travers Fox Premium dans Fox Action.

Panneau d’affichage UFC 247

Panneau d’affichage principal UFC 247 (ESPN + PPV, 22 h HE)

Jon Jones contre Dominick Reyes

Valentina Shevchenko contre Katlyn Chookagian

Juan Adams contre Justin Tafa

Mirsad Bektic contre Dan Ige

Derrick Lewis contre Ilir Latifi

Panneau d’affichage préliminaire (ESPN, 20 h HE)

Trevin Giles vs Antonio Arroyo

Alex Morono contre Kalinn Williams

Lauren Murphy contre Andrea Lee

Miles Johns contre Mario Bautista

Panneau d’affichage préliminaire (ESPN + / UFC Fight Pass, 18 h 30 HE)

Domingo Pilarte contre Journey Newson

Andre Ewell contre Jonathan Martinez

Youssef Zalal contre Austin Lingo

Il y avait un certain espoir que UFC 247 Samedi à Houston a été l’un des événements les plus empilés du Championnat de combat ultime, car la promotion fait généralement bien de charger des cartes avec Jon Jones. Cependant, c’est essentiellement un spectacle de combat. L’image principale est légèrement intéressante: Valentina Shevchenko C’est une championne dominante, si rien d’autre, Derrick Lewis C’est généralement divertissant et Mirsad Bektic-Dan Ige est un frappeur légitime, mais les blessures et les problèmes de dépistage de drogues ont ravagé ce qui est maintenant l’un des panneaux d’affichage les plus pauvres en termes de noms, mais au moins nous nous attendons à ce qu’il puisse y avoir de grands combats .

