UFC 247, The Morning After: Jon Jones est peut-être en déclin, mais son courage au championnat reste

Beaucoup de gens, dont moi, pensaient que Dominick Reyes méritait de s’éloigner de sa bataille de cinq rounds avec Jon Jones en tant que champion (voir les faits saillants). Une légère majorité de fans et de médias ont marqué le combat pour “The Devastator”, selon MMADecisions.com.

Cependant, je n’ai aucun intérêt à revoir le combat au ralenti pour écrire une ventilation point par point des raisons pour lesquelles Reyes méritait de gagner les trois premiers tours. Cela semble misérable et ennuyeux, et le résultat est figé. Si vous êtes contrarié par le résultat, allez tweeter à ce sujet et demander une revanche.

Jusque-là, parlons de Jon Jones.

La cheville ouvrière Light Heavyweight de longue date n’est plus à son meilleur. Cela ne devrait pas être une surprise, car Jones en est à sa 13e année en tant que combattant professionnel. Plus que cela, il mène des combats de 25 minutes et – pire encore – fait des camps pour préparer son corps à cinq rounds de combat.

Franchement, c’est incroyable son corps et ses performances ont si bien résisté.

Pourtant, la baisse a été perceptible. Le mot créatif ne s’applique plus vraiment à Jones. Il est toujours un homme avec un arsenal beaucoup plus grand que la plupart de ses pairs, mais quand la dernière fois, Jones a-t-il vraiment démontré quelque chose de nouveau? À ce stade, ses adversaires peuvent s’attendre à ce que Jones lance 800 coups de pied par tour (visant principalement la jambe et le corps), essaie quelques coudes serrés et tire pour des éliminations à double jambe le long de la clôture.

C’est une combinaison qui fait toujours un combattant remarquablement habile et un excellent champion, mais nous sommes loin des baisses latérales et des différents plans de jeu. Pendant un certain temps, la division n’a pas pu rattraper Jones en grande partie parce qu’il a changé si rapidement, offrant constamment des looks différents. La première comparaison qui me vient à l’esprit a été la transition de Jose Aldo, alors que le Brésilien s’est éloigné des coups bas et des frappes volantes flashy pour des combinaisons de viande et de pommes de terre et des mouvements de tête défensifs peu de temps après l’absorption du WEC.

Cependant, il est également impossible de nier que le jeu mental de Jones est toujours ridiculement fort. Il a toutes les valeurs intrinsèques requises d’un champion dominant, et la nuit dernière l’a encore prouvé. “Bones” est patient et calculé, toujours capable de supporter une tempête sans s’éloigner de sa stratégie. Il a pleinement confiance dans sa victoire, convaincu que sa pression et ses coups de pied vont renverser la vapeur.

Deux fois de suite maintenant, nous avons vu Jones forcé dans des positions difficiles tout en essayant de défendre son titre. Chaque fois, Jones a fait preuve de sérieux et de ténacité mentale pour s’en sortir, ce qui montre clairement que Jones met également le travail dans ses camps d’entraînement.

Treize ans de profondeur, ce n’est pas facile. En fait, c’est remarquable. Les compétences et l’athlétisme de Jones peuvent commencer à s’estomper – et rappelez-vous, disparaître d’une barre incroyablement élevée pour commencer – mais il est toujours capable de gagner des combats de championnat contre des prétendants affamés via son état d’esprit. Reyes et Santos semblaient prêts à mourir dans le ring, mais Jones était toujours en mesure de les battre sans faiblir.

La force de la mentalité de Jones était tellement perceptible dans la dernière moitié du combat avec Reyes, dans lequel il a maintenu un visage de poker illisible. Son masque calme trompa le plus et garda le focus sur Reyes, qui perdait sensiblement le rebond dans sa démarche. Une attention particulière, cependant, a montré de la fatigue de la part de Jones, qui a parfois fait un mauvais pas en poursuivant ou en jetant une combinaison avec négligence.

Dans un combat rapproché, l’apparence de la force peut être la différence de défaite ou de victoire, tout comme n’importe quel coup de poing marqué ou démonté. Jones restera un défi incroyablement difficile aussi longtemps qu’il sera capable de le rester mentalement vif, même si les challengers le dépassent finalement sur le front des compétences.

Pour complet UFC 247: “Jones vs Reyes” résultats et play-by-play, cliquez sur ICI!