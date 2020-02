UFC 247: Trois combats à regarder en dehors de l’événement principal

Image: Juan Adams sur Facebook

Ce week-end, l’UFC amènera deux combats pour le titre à Houston, au Texas, avec le titre des poids lourds légers et le championnat féminin des poids mouches à l’UFC 247.

Dans l’événement principal, Jon Jones, qui est considéré comme l’un des plus grands combattants de tous les temps, défendra son titre contre le challenger en hausse Dominick Reyes, qui selon certains est l’un des plus grands défis pour Jones jusqu’à présent.

Dans le co-événement principal, la championne en titre des poids mouches, Valentina Shevchenko, cherchera à prolonger sa séquence de quatre victoires consécutives et sa troisième défense du titre, lorsqu’elle affrontera Katlyn Chookagian.

Étant donné les grands noms au sommet de la carte UFC 247, cela permet au fan occasionnel de se familiariser avec d’autres combattants de la liste de l’UFC.

En dehors des deux combats pour le titre qui seront à l’honneur, voici trois autres combats à ne pas manquer à l’UFC 247.

Juan Adams (5-2) contre Justin Tafa (3-1) – Carte principale UFC 247

Juan Adams est plus qu’un «autre adversaire de Greg Hardy» et son placement sur la carte principale le montre. Son combat contre Justin Tafa est au-dessus d’un autre combat de poids lourd entre Derrick Lewis et Ilir Latifi qui commencera la carte principale PPV. Adams a récemment changé de camp et a rejoint JacksonWink MMA.Le sommet de la division des poids lourds étant actuellement composé principalement de vétérans, ce combat offre à deux jeunes poids lourds la possibilité de faire leur marque dans une division.

Andrea Lee (11-3) contre Lauren Murphy (11-4) – UFC 247 Prelim Card

Avec le champion des poids mouches combattant dans l’événement principal, un combat entre deux prétendants à Lee et Murphy est le table-setter parfait pour plus tard dans la nuit. Murphy est une autre combattante qui a récemment déménagé et changé de camp, et elle aura un défi difficile à relever contre Lee qui est surtout connue pour sa frappe. Les deux femmes ont des records très similaires pour leur carrière professionnelle, et toutes deux sont désireuses de faire une marque dans une division qui, tout comme la division des poids lourds, est grande ouverte pour les combattants qui peuvent faire une déclaration.

Miles Johns (10-0) contre Mario Bautista (7-1): carte préliminaire UFC 247

Comme toujours, il y a un concurrent Darkhose pour Fight Of the Night, et ce morceau de poids coq prend ce label ce week-end. Johns est un combattant invaincu de l’équipe Fortis MMA toujours croissante et prospère avec l’entraîneur-chef Sayif Saud, et bien qu’ils aient eu du succès dans leur camp, leurs plans sont de remporter des titres en 2020. Les Johns invaincus affronteront Mario Bautista qui n’a qu’un défaut sur son palmarès et vient toujours à la recherche d’un combat. Johns est surtout connu pour sa lutte, mais il pourrait vouloir sortir et faire une déclaration, car il est à la recherche de sa première arrivée à l’intérieur de l’UFC.

Mention honorable: Austin Lingo (7-0) contre Youssef Zalal (7-2) – UFC 247 Early Prelim Card

Les deux combattants sont avec de grandes équipes de combat car Lingo vient de Fortis MMA et Zalal vient de Factory X, dirigé par l’entraîneur-chef Marc Montoya. Encore mieux, pour le plus grand plaisir des fans, les deux combattants font leurs débuts à l’UFC, ce qui signifie qu’ils ont à la fois faim et hâte de faire une déclaration dans leur nouvelle promotion. Ils ont tous deux fait la grande scène, et maintenant ils devront prouver leur place dans l’UFC et la division poids plume.

L’UFC 247 aura lieu le 8 février 2020 au Toyota Center de Houston, Texas. Les préliminaires préliminaires devraient commencer à 18h30 HNE sur UFC Fight Pass / ESPN + avec la carte préliminaire à partir de 20 h HNE sur ESPN et la carte PPV à partir de 22 h HNE.

