UFC 247: Valentina Shevchenko met fin à Katlyn Chookagian en position de crucifix

La vitesse clé dans la troisième défense de départ de Valentina Shevchenko.

Dans la co-star de UFC 247, le natif du Kirghizistan s’est une nouvelle fois révélé être un cran au dessus des autres avec un KO technique au premier rang, Katlyn Chookagian.

La première manche a été un peu régulière, mais le champion des Fly Weights a tout de même donné une chance au challenger juste avant que la cloche sonne.

Lors du deuxième assaut, un Chookagian prévisible voulait proposer plus de place, mais Shevchenko arrivait toujours avec plus de certitude et causait plus de dégâts avec ses coups de pied mortels.

Dans le troisième, un petit moment de doute a fini par coûter le combat à Chookagian. La combattante de 31 ans a cherché le garde debout, mais quand elle a abandonné, elle a été immédiatement emportée par Shevchenko, qui occupait une position cruciforme d’où elle a puni avec les poings et les coudes jusqu’à ce que l’arbitre ait terminé le combat.

Avec ce TKO, ‘Bullet’ atteint six combats remportés d’affilée.