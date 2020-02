UFC 247: Valentina Shevchenko partage la liste de succès de son poids mouche féminin

Dans une nuit marquée par la controverse, la championne féminine de poids mouche, Valentina Shevchenko, a empêché les choses de se diriger vers les tableaux de bord dans sa troisième défense du titre de 125 livres contre Katlyn Chookagian. Le Kirghizistan a frappé Chookagian avec une série de coups de pied de plus en plus violents alors que le combat se poursuivait jusqu’à ce que Chookagian semble presque reconnaissant d’être abattu au troisième tour … pour se retrouver en position de crucifix se faire pilonner par Valentina.

C’était une performance dominante de Shevchenko qui avait un peu de doute s’il y avait quelqu’un dans sa division pour la défier. Mais à une époque où tout le monde semble déterminé à devenir le prochain champion, Shevchenko semble plus intéressé à simplement accumuler autant de défenses que possible de sa ceinture. Et elle a des idées sur qui d’autre elle peut prendre en charge.

“Les premières filles du classement, nous venons de voir”, a déclaré Shevchenkco. “Alors les noms … Jojo Calderwood, c’est Jennifer Maia, Roxanne Modafferi, toutes ces trois filles sont très fortes, très talentueuses, et je pense qu’elles méritent une chance.”

Mais après le fouet qu’elle a mis sur Chookagian classé # 1, y a-t-il autant d’intérêt à la voir combattre les combattants classés # 3, # 4, # 5 dans sa division? Et les superfights! Qu’en est-il d’un troisième combat contre la championne poids coq et la chèvre féminine Amanda Nunes?

“Le temps va venir pour ce combat, pour un troisième combat contre Amanda [Nunes]”, A déclaré Shevchenko à Aaron Bronsteter de TSN. «Parce que je suis totalement d’accord: dernier combat que je n’ai jamais perdu, décision totalement incorrecte. … Je pense que nous devons d’abord voir les conditions. Parce que si ça doit être un super-combat, il doit avoir des super conditions. “

«Tout peut arriver, donc je ne dis jamais« je ne le ferai pas, jamais »ou« je le ferai un jour », a-t-elle déclaré à BT Sports. “Je ne sais pas. Je pense juste à défendre ma ceinture dans la catégorie de poids des mouches et que va-t-il arriver à l’avenir? Je vais juste l’accepter et le prendre. Je pense que si nous pensons à Amanda [Nunes], le combat va arriver un jour. Je ne sais pas quand, je ne sais pas où, mais ça va arriver. ”

«À propos de Weili [Zhang], on ne sait pas si nous considérons pour les autres filles de sa classe de poids, c’est comme sauter par-dessus leur tête et je pense que ce n’est pas bien. C’est une bonne combattante, je suis prête à la combattre. Mais faire un super-combat est complètement injuste. Nuh uh.”

Que pensez-vous, Maniacs? Êtes-vous ravie de voir Valentina Shevchenko continuer à nettoyer la division poids mouche des femmes?