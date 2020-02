UFC 247 Vidéo intégrée, Ep. 5: “De quoi parlez-vous vraiment?”

L’Ultimate Fighting Championship (UFC) revient ce week-end le samedi 8 février pour l’UFC 247: l’événement “Jones vs Reyes” à la carte à Houston, au Texas. Comme c’est la nouvelle norme depuis le début de 2020, l’événement est disponible exclusivement via ESPN +.

Vous vous demandez toujours si vous devriez l’acheter? Peut-être que ce dernier opus d’UFC Embedded aidera cette décision. L’épisode 5 nous emmène à travers l’événement Fan Q&A. Ilir Latifi, Derrick Lewis, Valentina Shevchenko et Dominick Reyes ont diverti la foule avec des plaisanteries confiantes concernant leurs chances samedi soir. Puis ils l’ont changé et ont conduit Reyes à amener Jon Jones à un mélange d’acclamations et de huées.

Plus tard dans l’épisode, l’équipe de caméras de l’UFC rattrape Katlyn Chookagian lors d’un entraînement de fin de soirée. En tant qu’opprimé de 10 contre 1, Katlyn cherche à prouver que tout le monde a tort, mais ne vous attendez pas à ce que Marie la grêle sauvage et irresponsable se déplace.

Dernier point mais non le moindre, nous jetons un coup d’œil à la journée des médias de l’UFC où la presse peut faire griller tous les combattants. Valentina discute des accusations selon lesquelles elle est une espionne. Dominick Reyes explique pourquoi il semble si cool menant au plus grand combat de sa vie. Et Jon Jones rejette tout.

