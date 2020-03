UFC 248 | Beneil Dariush veut une “arrivée rapide” sur Drakkar Klose, mais s’attend à “une guerre en trois tours”

Crédit d’image: UFC.com

Beneil Dariush est à nouveau plein de confiance et espère poursuivre sa séquence de victoires lorsqu’il affrontera Drakkar Klose sur la carte principale de l’UFC 248.

Pour Dariush, il dit que c’est la plus grande carte sur laquelle il a été. Et, être le combat juste avant les deux combats pour le titre devrait lui donner un coup de fouet dans l’audience. Bien que les fans ajoutés soient sympas, il cherche juste à lever la main.

Il retrouve également sa confiance après avoir passé deux ans sans victoire. Maintenant, il est maintenant sur une séquence de trois victoires consécutives avec deux victoires d’arrêt.

“Je me sens très confiant mais c’était si long”, a déclaré Dariush à BJPENN.com si sa confiance est revenue à ce qu’elle était lorsqu’elle était classée. “En ce moment, ma confiance est assez élevée.”

En entrant dans ce combat, Dariush vient de remporter une victoire de soumission très impressionnante sur Frank Camacho, Drew Dober et une victoire de décision sur Thiago Moises. Ainsi, le joueur de 30 ans, qui a remporté des bonus lors de combats consécutifs, a pensé qu’il obtiendrait un adversaire classé ensuite. Ce n’est pourtant pas le cas.

«C’est ce que l’UFC a offert. Idéalement, pour moi, je combattrais un adversaire classé », a-t-il déclaré. “Pour être honnête, je me suis battu et je suis venu, les vétérans et les prospects donc je pense qu’il est logique de combattre les prétendants ensuite.

“Je ne sais pas ce qu’il me faudra pour obtenir des prétendants. Mais cela ne me dérange pas de continuer à faire ce que je fais. Je me souviens quand je suis arrivé à l’UFC, Rafael dos Anjos était mon partenaire d’entraînement et il se rapprochait d’un tir au titre et il avait 15 ou 16 combats », a-t-il poursuivi. «Je me souviens avoir pensé que cela ne me prendrait pas si longtemps et maintenant je suis humilié. Maintenant, peu m’importe combien de temps cela prend, tout ce que je sais c’est que j’y arriverai et deviendra le champion.

Pour Beneil Dariush, le but est de lever la main, de prolonger la séquence de victoires et de combattre ensuite un gars classé. Mais c’est plus facile à dire qu’à faire, car Klose mène une séquence de trois victoires consécutives et a une fiche de 11-1-1 dans sa carrière.

Il ne fait aucun doute que Klose est un adversaire coriace. Mais pour Dariush, il pense qu’il a un meilleur ensemble de compétences et il lèvera la main. Cependant, comment il le fera, il est incertain.

«Pour moi, en regardant cela, je pense que ce pourrait être un combat dans lequel je pourrais entrer et obtenir une arrivée rapide. Mais je pense que ce sera une guerre à trois rounds étant donné la façon dont il se bat. Il est agressif et athlétique, mais c’est un combattant intelligent lorsqu’il prend la décision », a déclaré Dariush. «Faire les trois tours et ne pas se tromper et se faire prendre demande de l’intelligence. Il est beaucoup plus intelligent que les gens ne le reconnaissent. “

Au final, pour Beneil Dariush, ce combat à l’UFC 248 sera le début d’un combat à trois 2020 qui le verra avoir un numéro à côté de son nom à la fin de celui-ci. Mais ne soyez pas surpris si vous voyez l’Iranien passer au poids welter très bientôt de toute façon.

«Idéalement, trois à quatre combats seraient parfaits. Le problème est que, en vieillissant, je grossis et il est plus difficile de réduire le poids. Ce serait bien de se battre au poids welter parce que la réduction de poids serait si facile », a conclu Beneil Darish. “Mais, je ne serais pas un gros poids welter, je ne pense même pas que je suis un gros poids léger. Si je ne peux pas faire de poids, je vais monter, mais je peux le faire maintenant. “

Pensez-vous que Beneil Dariush battra Drakkar Klose à l’UFC 248?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 3/2/2020.