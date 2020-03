UFC 248 cotes: Dernières lignes de Vegas et guide de paris pour «Adesanya vs Romero»

Las Vegas, Nevada, promet de la violence ce samedi (7 mars 2020) lorsque les champions Israel Adesanya et Zhang Weili ont mis leur ceinture en jeu contre les challengers destructeurs Yoel Romero et Joanna Jedrzejczyk, respectivement, à l’UFC 248. Le cumul ESPN + pay-per- La carte principale de vue (PPV) voit également Beneil Dariush chercher à arrêter la montée en puissance de Drakkar Klose, Li Jingliang souhaite la bienvenue à Neil Magny dans l’Octogone, et Alex Oliveira affrontera Max Griffin dans un potentiel «combat de l’année».

C’est le rare PPV UFC qui vaut chaque centime, alors assurez-vous d’en avoir assez.

Qu’est-ce qui ne va pas à l’UFC Norfolk?

Les pires types de bustes se produisent lorsque vos choix rejettent des combats gagnables à cause d’une erreur stupide. Il pourrait être un peu présomptueux de dire qu’Aalon Cruz était sur le point de remporter la victoire contre Spike Carlyle, surtout depuis qu’il a été secoué, mais sa décision inexplicable de tirer sur un grappler décoré lui a coûté le combat. T.J. Brown, quant à lui, était absolument aux commandes du pilote contre Jordan Griffin avant de laisser son cou (attention). Ugh …

UFC 248 Cotes pour le Undercard:

Sean O’Malley (-380) contre Jose Quinonez (+315)

Mark Madsen (-210) contre Austin Hubbard (+175)

Rodolfo Vieira (-800) contre Saparbeg Safarov (+550)

Deron Winn (-140) contre Gerald Meerschaert (+120)

Polyana Viana (-115) contre Emily Whitmire (-105)

Jamall Emmers (-160) contre Giga Chikadze (+140)

Danaa Batgerel (-135) contre Guido Cannetti (+115)

Pensées: Le succès tardif de l’année dernière reposait sur une volonté de jeter un torrent de médiators contre le mur pour voir ce qui était coincé. Je l’ai joué conservateur jusqu’à présent en 2020, mais allons un peu fou. Sean O’Malley, Gerald Meerschaert, Jamall Emmers et Danaa Batgerel, descendez.

Le choix O’Malley est assez explicite. La rouille est un peu inquiétante, mais il a tellement de choses en sa faveur que vous ne pouvez pas vous permettre de le laisser passer. Quinonez a été abandonné à plusieurs reprises dans le passé, n’a pas la lutte pour sortir O’Malley de sa zone de confort et fait face à des inconvénients de trois pouces en hauteur et en portée.

Bref, «Sugar» est l’ancre de choix.

Je ne peux pas choisir un combat Meerschaert pour me sauver la vie, alors n’investissez pas trop en lui, mais il est un putain de perdant tentant. Il a des bords hilarants en hauteur et en portée, un meilleur cardio et un jeu de soumission bien meilleur que quiconque avec Deron Winn dans le passé. Bien qu’il y ait toutes les chances que la perte de Winn contre Darren Stewart ait servi de réveil, Meerschaert est suffisamment dangereux pour mériter le coup d’œil.

Jamall Emmers est la star de l’émission cette semaine. Giga Chikadze est un attaquant mortel, mais il est un attaquant mortel qui n’a nulle part près de la lutte nécessaire pour utiliser ses compétences au maximum. Ses deux pertes professionnelles d’arts martiaux mixtes (MMA) étaient des sous-produits de sa défense contre le takedown de mauvaise qualité et il n’a même pas pu arrêter la lutte de Brandon Davis, qui a déjà renoncé à 10 takedowns en un seul combat. Emmers est un lutteur plus décoré que tous les ennemis antérieurs de Chikadze et le dominera à fond sur le terrain.

Guido Cannetti est un combattant divertissant qui a sur-performé dans le passé. Guido Cannetti a également 40 ans, il est facile à frapper et vient de se mettre à pied pendant 16 mois. Danaa est plus que son match dans la lutte et a la frappe pour punir les taureaux argentins.

UFC 248 Cotes pour la carte principale:

Israël Adesanya (-275) contre Yoel Romero (+235)

Zhang Weili (-165) contre Joanna Jedrzejczyk (+145)

Beneil Dariush (-165) contre Drakkar Klose (+145)

Li Jingliang (-170) contre Neil Magny (+150)

Alex Oliveira (-140) contre Max Griffin (+120)

Pensées: Coup de cœur: Joanna Jedrzejczyk récupère sa ceinture.

Zhang est un véritable monstre à courte portée, mais ce qualificatif est essentiel. Il est incroyablement difficile de pénétrer à l’intérieur de Jedrzejczyk, comme le montre sa masterclass contre Jessica Andrade. En effet, ses pertes sont survenues contre des combattants de Namajunas et Shevchenko qui pourraient désamorcer son attaque par coup et, dans le cas de Shevchenko, la garder déséquilibrée avec une lutte constante. Zhang – qui fait face à un handicap de portée – se trouvera presque certainement à la merci de la portée, du volume et de l’expérience de Jedrzajczyk dans les combats à cinq rounds.

UFC 248 Meilleurs paris:

Parlay – Sean O’Malley et Gerald Meerschaert: misez 30 $ pour gagner 53,40 $

Parlay – Jamall Emmers et Danaa Batgerel: misez 50 $ pour gagner 91,50 $

Parlay – Sean O’Malley et Jamall Emmers: misez 80 $ pour gagner 84 $

Pari simple – Joanna Jedrzejczyk: misez 40 $ pour gagner 58 $

L’UFC 248 est une télévision incontournable de haut en bas. Rendez-vous samedi, les fous!

N’oubliez pas que MMAmania.com offrira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup, de l’intégralité de la carte de combat UFC 248 ce week-end. ici, à commencer par le Fight Pass /ESPN + Matchs «préliminaires» en ligne, qui doivent débuter à 18 heures. ET, puis le solde de sous-carte restant sur ESPN à 20 heures. ET, avant l’heure de début de la carte principale PPV à 22h00. ET sur ESPN +.

Pour consulter la dernière et la meilleure UFC 248: les nouvelles et les notes «Adesanya vs Romero», assurez-vous de consulter nos archives d’événements complètes ici.

Investissement initial pour 2020: 300 $

Total actuel: 433,19 $