UFC 248 dans Tweets: les pros réagissent à la victoire d’Israël Adesanya sur Yoel Romero, un classique instantané dans le co-événement

L’UFC 248 avait un candidat potentiel au combat de l’année – dans l’événement co-principal. Après un événement principal inhabituel qui a vu Israël Adesanya conserver son titre, et l’un des meilleurs combats féminins entre Zhang Weili et Joanna Jedrzejczyk, voyez comment les pros ont réagi à une carte mémorable samedi soir à Las Vegas.

Ce fut un combat effrayant pour Izzy, je ne pense pas qu’il se bat à nouveau comme ça Yoels tellement effrayant avec sa lenteur à l’explosivité

– Belal Muhammad (@ bullyb170) 8 mars 2020

Je pense qu’il est prudent de dire que j’ai eu le combat de poids moyen @ufc le plus excitant ce soir. # UFC248

– Gerald Meerschaert (@ The_Real_GM3) 8 mars 2020

Donc, après les dames, ce combat pour le titre est apparu comme un combat léger. Mais parfois, c’est comme ça que se passe le jeu de combat. # ufc248

– Sarah Kaufman (@mmasarah) 8 mars 2020

J’adore Izzy, mais à mon avis, Romero a gagné cela en raison d’une extrême inactivité des deux parties, mais Romero en a fait un peu plus. # UFC248

– Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 8 mars 2020

Ce qu’ils disent toujours, pour battre le champion, tu dois BATTRE le champion, et Yoel ne l’a pas vraiment fait. # UFC248

– Brad Tavares (@BradTavares) 8 mars 2020

Adesanya s’est battu comme un champion, exactement comme il le devait … Vous devez battre le champion de manière décisive.

Counter fighter versus counter Fighter est le match d’échecs le plus difficile imo!

Respect à la fois j’aime regarder Le plus haut niveau de mma # UFC248 ✊

– Dominick Cruz (@DominickCruz) 8 mars 2020

Je dis juste … Les femmes auraient dû être l’événement principal!

– Tracy Cortez (@TracyCortezmma) 8 mars 2020

Même Adesanya ne croit pas qu’il a gagné … J’avais Romero jusqu’au bout!

– Rafael dos Anjos (@RdosAnjosMMA) 8 mars 2020

Bien que j’aie marqué moi-même pour Romero, mon argent était sur Izzy …. alors gagnez gagnez ‍♂️ ‍♂️ # UFC248

– Brad Tavares (@BradTavares) 8 mars 2020

Parfois les combats sont comme ça, les dames brillaient! # UFC248

– Angela Hill (@AngieOverkill) 8 mars 2020

quel putain de combat! deux femmes badass mettant tout en jeu respectent beaucoup l’un des meilleurs combats que j’ai jamais vus

– Dillon Danis (@dillondanis) 8 mars 2020

Wow, c’était génial! J’ai obtenu JJ 3-2 mais je ne suis pas du tout confiant

– Ben Askren (@Benaskren) 8 mars 2020

. @joerogan a déclaré que c’est le meilleur combat de WMMA qu’il a appelé. De loin le meilleur combat WMMA que j’ai vu. Et l’une des meilleures périodes de combats! Félicitations aux deux femmes! Mais bravo au champion !!!

– Brad Tavares (@BradTavares) 8 mars 2020

Joanna mérite mieux que les mèmes qui vont être faits d’elle

– Belal Muhammad (@ bullyb170) 8 mars 2020

N’aurait pas été d’accord avec un match nul aussi, de toute façon un putain de combat

– Angela Hill (@AngieOverkill) 8 mars 2020

Le plus grand combat WMMA de tous les temps. C’était tout ce que je pensais que ce serait et plus encore. # UFC248

– Michael Chiesa (@ MikeMav22) 8 mars 2020

C’était génial

– Lauren Murphy (@LaurenMurphyMMA) 8 mars 2020

Grand combat mesdames! Le respect.

– Nina Ansaroff (@NinaAnsaroff) 8 mars 2020

Quel putain d’homme de combat. Impressionnant à mesure qu’il devient # UFC248

– Brian Kelleher (@ brianboom135) 8 mars 2020

Certains combats sont un privilège à regarder … c’est l’un d’eux.

– Gina Carano (@ginacarano) 8 mars 2020

– Nina Ansaroff (@NinaAnsaroff) 8 mars 2020

Dariush vient de devenir un gangster complet! Des moments effrayants dans ce combat mais il y est parvenu! # UFC248

– Kenny Florian (@kennyflorian) 8 mars 2020

Wow man dariush qui était une bête juste là 50k à coup sûr # ufc248

– Brian Kelleher (@ brianboom135) 8 mars 2020

S’il y avait un tour de la soirée, il irait à dariush-klose pour cette minute d’action.

– Sarah Kaufman (@mmasarah) 8 mars 2020