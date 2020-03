UFC 248 Embedded – Épisode 3

Le retour de «Le dernier style Bender» c’est juste au coin de la rue, et UFC nous ramène à sa coutume Intégré pour nous montrer tous les incidents dans les coulisses des protagonistes de la UFC 248.

Il UFC 248 Il se tiendra le samedi 7 mars prochain T-Mobile Arena Las Vegas, et mettra en vedette deux titres mondiaux en jeu. Dans la division de 185 livres, le champion poids moyen de UFC, Israel Adesanya et l’ancien challenger titre provisoire Yoel Romero, dirigez le panneau d’affichage.

Dans le combat co-star, la championne de la division du poids de la paille féminin, Zhang Weili, affrontera l’ancien champion de cette même ceinture, Joanna Jędrzejczyk, dans une bataille qui s’annonce passionnante.

Dans le troisième épisode de UFC 248 Embedded: Jedrzejczyk réalise des interviews dans les médias à New York, puis arrive à Las Vegas. Le champion Adesaya et l’équipe prennent le UFC Apex; Weili fait une séance de photographie. Neil Magny et Li Jingliang attendent leur confrontation. Yoel Romero est reconnaissant de l’opportunité pour le titre.