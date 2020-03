UFC 248 Embedded: le camp d’entraînement de Zhang Weili affecté par la peur du coronavirus, plus

Le premier épisode de l’UFC 248 Embedded est en ligne, donnant un aperçu de la bataille entre Zhang Weili et Joanna Jedrzejczyk, et plus encore. Vous pouvez voir la vidéo ci-dessous, qui donne un aperçu de la carte de ce week-end. Il est décrit comme suit:

Le camp du champion Zhang Weili est touché par le coronavirus; l’adversaire Joanna Jedrzejczyk prévoit de reprendre le titre. Le roi des poids moyens Israël Adesanya visualise une douche de nuit de combat. Le poids coq Sean O’Malley se prépare après deux ans d’absence du sport. L’UFC 248 aura lieu le samedi 7 mars à Las Vegas.