UFC 248 & # 039; Embedded, & # 039; N ° 5: Revivez que Jedrzejczyk-Weili s’affronte de près

L’UFC est de retour chez lui samedi à Las Vegas pour l’UFC 248, et la populaire série «Embedded» de la promotion revient pour vous préparer.

L’UFC 248 aura lieu samedi au T-Mobile Arena de Las Vegas. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

Dans l’événement principal, le champion des poids moyens Israel Adesanya (18-0 MMA, 7-0 UFC) met son titre en jeu pour la première fois contre le challenger Yoel Romero (13-4 MMA, 9-3 UFC). Dans le co-long métrage, la championne des poids paille Zhang Weili (20-1 MMA, 4-0 UFC) défend son titre contre l’ancienne championne Joanna Jedrzejczyk (16-3 MMA, 10-3 UFC).

Le cinquième épisode de «Embedded» suit les grandes stars en haut de la carte. Voici la description de l’UFC:

Zhang Weili, Sean O’Malley et Li Jingliang s’entraînent à l’UFC PI. Joanna Jedrzejczyk jongle avec l’oreille de chou-fleur et les talons aiguilles. Lors de la journée des médias, Jose Quinonez va chercher du sang, Zhang pratique son anglais et les têtes d’affiche Israël Adesanya et Yoel Romero s’affrontent.

.