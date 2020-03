UFC 248: Gerald Meerschaert soumet Deron Winn au troisième tour

90% du combat a continué debout, mais finalement Gerald Meerschaert il a dû recourir à ce qu’il fait de mieux pour sortir victorieux de UFC 248.

Dans les préliminaires du PPV, le membre de Roufusport soumis à Deron Winn au troisième tour.

Malgré la nette différence de hauteur et de portée, Winn, sans aucun doute petit pour 185 livres, est sorti avec l’intention de proposer et de connecter les coups les plus clairs au premier tour. Les choses étaient plus équilibrées dans la seconde.

Dans le troisième, les deux combattants se sont sentis dans des voies différentes de l’assaut, mais qui en a profité pleinement était Meerschaert, qui a profité de l’occasion pour monter un mataleón et obtenir sa trentième victoire en tant que professionnel.

Grâce à cette soumission, le vétéran qui a disputé 42 combats en tant que professionnel remporte sa sixième victoire à l’UFC. Il est venu de souffrir d’une décision partagée avant Eryk Anders dans le UFC Fight Night Tampa.

Avec cette défaite, Winn tombe tout de suite après avoir perdu contre Darren Stewart par échec divisé dans le UFC Fight Night Boston.