UFC 248: Israël Adesanya remporte un triomphe léthargique, Zhang Weili remporte un éventuel combat de l’année

Le stellaire de UFC 248 mettre face à face deux des poids moyens les plus dangereux au monde, mais le résultat n’a pas été comme prévu. On sait que Yoel Romero les rounds peuvent passer sans activité pour conserver l’énergie, mais cette fois l’explosion attendue, l’attaque destructrice capable de détruire quiconque n’apparaît pas. Romero se contentait d’attendre une opportunité qui ne s’est jamais présentée, étant donné que Israel Adesanya Il n’a jamais eu l’intention de le lui donner. Pour cinq tours Adesanya est resté mobile, a évité les courtes attaques de son rival et a travaillé avec quelques coups et coups de pied aux jambes, juste assez pour prendre une décision unanime lucide.

Zhang Weili a battu Joanna Jedrzejczyk, une fois imbattable, par décision partagée pour conserver le titre de poids de paille dans la co-star. Mais le résultat final n’est pas ce qui compte cette fois. Ce qui compte c’est que les deux combattants ont montré leur niveau d’élite dans peut-être le meilleur combat féminin de l’histoire de l’UFC. Pendant 25 minutes, Weili et Jedrzejczyk se sont livrés à une bataille tête à tête brutale, un test de technique, d’athlétisme et de volonté qui a vu les deux combattants échanger la punition avec tout, la technique et le volume de l’ancien champion de Pologne mettant le pouvoir à l’épreuve. et la précision de la championne chinoise qui a montré qu’elle est là pour rester.

Beneil Dariush grimpe à nouveau dans le classement des poids légers avec sa quatrième victoire consécutive, éliminant Drakkar Klose à la minute du deuxième tour. Klose a dû passer la majorité du match en défense, Dariush sur le dos cherchant un bourreau pour presque tout le premier tour, mais quand il est finalement sorti de l’attaque, il a fini par payer pour cela. Dariush a été stupéfait par la droite de son adversaire mais a montré son expertise dans la frappe, arrêtant l’avance de Klose avec un crochet de recul, inversant la situation et clôturant le combat avec un gaucher soufflé tonitruant qui a immédiatement effondré son rival.

Après un an d’absence, Neil Magny est revenu avec tout et a battu le dur Li Jingliang par décision finale à l’unanimité. “The Leech” n’a jamais fini de trouver son rythme et a eu quelques instants de succès, se voyant à la merci de l’avantage de portée de son adversaire sur de longues distances et facilement contrôlé dans le corps à corps lorsqu’il a fermé la distance. Magny, d’autre part, a travaillé à l’aise dans une performance remarquable, évitant le pouvoir de son rival, utilisant son jab pour contrôler le combat, connectant les droits durs et punissant à genoux durs à bout portant.

Alex Oliveira a conquis Max Griffin par décision partagée en couple et ouverture sanglante. Sanglante au détriment des vaincus qui ont subi plusieurs coupures, mais Griffin a tout de même soulevé un combat jusqu’à la dernière minute, avec l’avantage de la précision et de la puissance en boxe et d’un meilleur combat qui lui ont permis de clore le combat en première position. Mais c’est Oliveira qui a fini par s’imposer sous une pression constante, non pas tant pour les coups de poing qui ont frappé son adversaire que pour son travail à distance avec des coups de pied aux jambes et au corps, ce qui a tenu son rival à distance et lui a permis de se connecter avec vos mains et contrôlez le score dans la lutte.