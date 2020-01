UFC 248: Israël Adesanya s’ouvre en tant que léger favori des paris dans le combat pour le titre de Yoel Romero

Le président de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, a récemment approuvé le combat pour le titre des poids moyens entre le pivot de la division en titre, Israel Adesanya, et le concurrent de 185 livres, Yoel Romero, qui part en guerre avec l’UFC 248. -view (PPV) en mars à Las Vegas.

Bien sûr, “Soldier de Dieu” vient de subir des pertes consécutives contre Paulo Costa et Robert Whittaker, mais ce sont des combats serrés et il frappe très fort, donc dans un sport aussi maladroit que les arts martiaux mixtes (MMA), ces références peut laisser Romero surqualifié pour le poste.

Nos amis fiscaux chez Best Fight Odds ont récemment baissé la ligne d’ouverture sur la tête d’affiche Adesanya-Romero et “The Last Stylebender” est un léger favori à -185. Pour l’instant, Romero – qui aura 43 ans en avril – se contentera de +145 en tant qu’outsider.

La championne actuelle de 115 livres, Weili Zhang, et l’ex-tenantée du titre des poids paille, Joanna Jedrzejczyk, participeront également à l’événement UFC 248 PPV. “Magnum” se montre à -115 contre +135 pour le Pôle de puissance.

Attendez-vous à plus d’annonces de cartes de combat UFC 248 dans les semaines à venir.