UFC 248 | Les combattants professionnels font leur choix pour le combat pour le titre Israël Adesanya contre Yoel Romero

Dans l’événement principal de l’UFC 248, Israel Adesanya cherche à défendre son titre de poids moyen pour la première fois lorsqu’il affrontera Yoel Romero. En route pour le combat, le champion est un favori -275 tandis que le challenger est un outsider +215.

Avant le combat, BJPENN.com a contacté plusieurs combattants professionnels pour faire leurs prédictions pour le scrap. Là, la majorité se penche vers Adesanya mais ils savent que Romero n’a besoin que d’un coup de poing pour y mettre fin.

Voici ce qu’ils avaient à dire.

BJPENN.com Fighter choisit Israël Adesanya contre Yoel Romero:

Joanna Jedrzejczyk, ancien champion UFC des poids paille: Nous verrons. C’est un combat si serré, c’est un combat 50-50. Romero a beaucoup de problèmes pour Adesanya, donc en fin de compte, c’est un combat 50-50.

Gilbert Burns, poids welter UFC: Adesanya. Je ne peux pas parier contre Adesanya. Pour faire ce qu’il a fait en deux ans, je dois aller avec Adesanya à coup sûr.

Brent Primus, ancien champion Bellator poids léger: Ça va être un combat fou. J’en ai parlé avec mes copains. Adesanya est dans une ligue différente comme son standup est de premier ordre. Mais Romero est l’un des athlètes les plus fous du monde. Mec, c’est difficile à appeler car j’ai vu Adesanya être durement frappé par d’autres gars et Romero frappe très fort et si Romero peut le frapper, ce que je pense qu’il peut, il va assommer Adesanya.

Max Griffin, poids welter UFC: Adesanya défend. Je pense qu’il termine Romero, je pense qu’il le terminera avec un genou au corps qui replie Romero.

Edmen Shahbazyan, poids moyen UFC: Je ne connais vraiment pas l’homme. C’est un tirage au sort à mon avis et je pouvais voir l’un ou l’autre gagner. Je vais regarder ce combat en tant que fan comme ça devrait être amusant.

James Krause, poids welter UFC: Adesanya. Pour moi, Romero n’utilise pas les outils dont il dispose, comme sa lutte. Je pense qu’Adesanya se penchera sur lui à portée et Romero prendra les gros coups et continuera d’avancer. Mais, Adesanya continuera de le frapper et gagnera une décision dominante.

Drakkar Klose, UFC léger: Mec, l’UFC ne peut pas faire perdre Israël. Je pense qu’Izzy va le faire. Ils ont trop d’argent en lui et je ne le vois pas perdre celui-ci.

Beneil Dariush, UFC léger: Le problème avec Yoel Romero est qu’il peut se présenter à son âge et faire cinq tours et bien faire cinq tours? C’est une telle anomalie que vous ne savez pas ce qu’il va faire dans ses combats. Cela étant dit, je pense qu’Israël défend sa ceinture par décision.

Kai Kara-France, poids mouche UFC: Je pense qu’Israël réussit en éliminant les temps forts. Il résistera à la tempête de Romero dans le premier où il est toujours dangereux et pourra ensuite le démonter. Et, comme il le dit, faites-le cuire lentement dans le premier, puis faites-le frire dans le second. Et encore.

Jalin Turner, UFC léger: Je suis un grand fan d’Israël. Je l’ai suivi avant qu’il n’entre à l’UFC. Tant qu’il fermera les démontages, il va le faire.

Fighters picking Israel Adesanya: Gilbert Burns, Max Griffin, James Krause, Drakkar Klose, Beneil Dariush, Kai Kara-France, Jalin Turner

Cueilleur de chasseurs Yoel Romero: Brent Primus

Indécis: Joanna Jedrzejczyk, Edmen Shahbazyan

