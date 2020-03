UFC 248 | Les combattants professionnels font leur choix pour le combat pour le titre Weili Zhang contre Joanna Jedrzejczyk

Dans l’événement co-principal de l’UFC 248, Weili Zhang est à la recherche de sa première défense de titre de poids de paille lorsqu’elle affrontera l’ancienne championne, Joanna Jedrzejczyk. À l’approche du combat, Zhang est un favori de -150 tandis que le challenger est un outsider de +120.

Avant le combat, BJPENN.com a contacté plusieurs combattants professionnels pour obtenir leurs prédictions pour le scrap. Les pros sont partagés sur celui-ci, mais la majorité pense que cela tient la distance.

Voici ce qu’ils avaient à dire.

Le combattant de BJPENN.com choisit Weili Zhang contre Joanna Jedrzejczyk:

Edmen Shahbazyan, poids moyen UFC: Joanna est une bonne combattante mais Zhang est assez forte et coriace et elle a un problème de poids de paille. Je pense qu’elle va bien performer et l’emmener ici.

Gilbert Burns, poids welter UFC: Weili est une bête. Mon entraîneur de conditionnement a travaillé avec elle et elle a dit qu’elle battait tout le monde. C’est son temps et je pense qu’elle le fait.

Max Griffin, poids welter UFC: Weili est un homme de banger, et elle a enroulé Andrade. Mais, je pense que JJ peut être longue et utiliser son cardio pour battre Weili pour une décision.

Drakkar Klose, UFC léger: J’aime vraiment Joanna. Avant d’entrer à l’UFC, j’ai coincé mon pote, Bryan Barberena et je l’ai regardée se réchauffer, elle est méchante. Je pense qu’elle peut faire le travail. Mais Zhang est vraiment dur.

Beneil Dariush, UFC léger: Quel combat cool. Je pense que ce sera un combat tellement technique et brutal. Je pense que Zhang défend sa ceinture mais JJ m’a déjà surpris. Mais j’ai Weili par décision.

James Krause, poids welter UFC: Weili Zhang est la vraie affaire. Jusqu’à ce que quelqu’un la batte, je ne pense pas pouvoir me battre contre elle. Elle est dure et ce qu’elle a fait à Andrade était surprenant. Nous verrons ce que Joanna peut faire mais j’aime le style de Zhang et je pense qu’elle le fait.

Steven Peterson, poids plume UFC: Homme difficile à décomposer. Zhang avait l’air violente en prenant la ceinture, mais nous ne l’avons pas vue testée. Je suis un grand fan de Joanna et je pense qu’elle peut définitivement emmener Zhang dans les eaux profondes et la finir tard dans le combat. Donc, je pense que Zhang démarre fort et que JJ résiste à la tempête et prend le relais dans le deuxième ou le troisième.

Kai Kara-France, poids mouche UFC: J’étais sur la carte où Zhang a remporté son titre. Ce fut un choc énorme et je la vois choquer à nouveau tout le monde et battre Joanna. Elle sortira des flingues flamboyantes et trouvera un moyen de finir Joanna.

Jalin Turner, UFC léger: Difficile celle-là. J’adore Joanna, mais Zhang est coriace. Je pense que Joanna peut le faire, mais je ne serais pas surpris si Zhang défend sa ceinture.

Brent Primus, ancien champion des poids légers de Bellator: Je dois aller avec Zhang pour défendre sa ceinture. Elle est dure et sauvage.

***

Combattants cueillant Weili Zhang: Edmen Shahbazyan, Gilbert Burns, Beneil Dariush, James Krause, Kai Kara-France, Brent Primus

Combattants choisissant Joanna Jedrzejczyk: Max Griffin, Drakkar Klose, Steven Peterson, Jalin Turner

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 3/5/2020.