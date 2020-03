UFC 248 LIVE – Panneau d’affichage, date, heures, chaîne de télévision, Internet PPV Où regarder Adesanya vs Romero LIVE?

Ce samedi, le UFC retourner à T-Mobile Arena à Las Vegas avec un panneau d’affichage qui présente deux combats de titres très attendus. Le pay-per-view est également équipé d’un panneau d’affichage solide qui aura sûrement un grand impact.

Dans l’événement principal, le roi invaincu du médium Israel Adesanya il tentera de défendre son titre contre le toujours dangereux Yoel Romero. Le champion espère être le premier homme à s’arrêter Romarin à l’intérieur d’une cage UFC.

La co-star affrontera l’actuelle championne du poids de la paille Zhang Weili contre l’ancien propriétaire d’une vie Joanna Jedrzejczyk. Jedrzejczyk Elle a hâte de montrer ses jours car le meilleur chien de la division est loin d’être terminé.

Les combats du panneau d’affichage ont plusieurs combattants qui aiment lancer des coups de poing en grappes et doivent offrir beaucoup d’émotion.

UFC 248 offre une autre rencontre intrigante entre une paire d’athlètes dans trois séquences de victoires consécutives, alors que Beneil Dariush et Drakkar Klose s’affronteront.

La carte principale est complétée par deux matchs qui sont susceptibles d’être en litige sur un bonus Night Fight, dont Neil Magny contre Li Jingliang et Alex Oliveira face à Max Griffin.

Date, heure et chaîne UFC 248

La UFC 248 Il aura lieu le samedi 7 mars. La couverture des paiements par événement commence à 9 heures. ET. Adesanya et Romarin ils devraient entrer dans l’octogone vers 23 h 00 HE. D’autres horaires sont

Mexique, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador et Nicaragua: 19h00

Colombie, Équateur, Panama et Pérou: 20h00

Bolivie et Venezuela: 21h00

Argentine, Brésil, Chili, Paraguay et Uruguay: 22h00

Le panneau d’affichage principal sera diffusé exclusivement par Pay-per-view aux États-Unis et peut être acheté au prix de 64,99 $. Pour plus d’informations sur la candidature UFC 248: Adesanya vs Romero, contactez votre fournisseur de services par câble ou visitez UFC.com. Vous pouvez également le regarder en direct en ligne UFC 248 et vous pouvez voir le panneau d’affichage principal sur UFC.TV pour 64,99 $.

En Amérique latine, vous pouvez voir le panneau d’affichage complet de la UFC 248 à travers ESPN dans ESPN Knockout.

Panneau d’affichage UFC 248

Panneau d’affichage principal UFC 248 (ESPN + PPV, 22 h HE)

Israël Adesanya (c) contre. Yoel Romero

Weili Zhang (c) contre. Joanna Jedrzejczyk

Beneil Dariush contre. Drakkar Klose

Neil Magny contre Li Jingliang

Alex Oliveira contre. Max Griffin

Panneau d’affichage préliminaire (ESPN, 20 h HE)

Sean O’Malley contre Jose Quinones

Mark Madsen contre. Austin Hubbard

Rodolfo Vieira contre. Saparbek Safarov

Gerald Meerschaert vs. Deron Winn

Panneau d’affichage préliminaire (ESPN + / UFC Fight Pass, 18 h 30 HE)

Emily Whitmire contre Polyana Viana

Douglas Silva de Andrade contre. Move Evolev

Danaa Batgerel vs. Guido Cannetti

UFC 248 LIVE

Absolument. Ceci est un panneau d’affichage pare-chocs. Ça vaut toujours la peine d’être vu Adesanyaet la co-star avec Weili Zhang et Joanna Jedrzejczyk Il représentera les arts martiaux mixtes de la plus haute qualité pour les femmes.

En dehors de ces deux grands combats, il y a des combats intéressants sur le panneau d’affichage. Sean O’Malley Il mène les préliminaires et est une étoile montante à tous points de vue. Il y a aussi des combattants de moulin exceptionnels tout au long du PPV: Jingliang, Oliveira, Klose … tant de grands combattants. Tant de bons affrontements. Ceci est un bon panneau d’affichage.

