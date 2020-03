UFC 248 – New Blood: remplacement tardif vs remplacement tardif

L’événement UFC 248 de ce samedi à l’intérieur de la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, est empilé sur les chevrons, laissant de la place pour une seule nouvelle face UFC. Sur cette édition de “New Blood”, la série où je me retrouve avec beaucoup trop d’onglets ouverts, nous découvrons un lutteur de poids plume qualifié avec des victoires sur des figures notables de l’UFC. Comme toujours, tous les combats «Contender Series» peuvent être vus sur Fight Pass.

Commençons.

Jammall «Pretty Boy» Emmers

Classe de poids: poids plume

Âge: 30 ans

Fiche: 17-4 (7 KO, 3 SUB)

Victoires notables: Jay Cucciniello, Cory Sandhagen, Alexander Hernandez

L’offre tardive d’Emmers pour l’or RFA en 2016 s’est mal terminée, car la frappe et la persistance de Thiago Moises l’ont mis à l’écart au milieu du cinquième tour. De retour à l’action moins de deux mois plus tard, Emmers a mis sur pied une séquence de victoires de quatre combats pour gagner une place dans «Contender Series», où il a succombé à un coup de tête de Julian Erosa après un premier tour compétitif. Il a depuis remporté quatre autres matchs consécutifs, dont un arrêt de première ronde du vétéran de The Ultimate Fighter (TUF) Jay Cuccinello, et effectue un peu plus d’un mois ce week-end.

Il devait à l’origine faire face à Movsar Evloev, après avoir remplacé Douglas Andrade avec moins d’un mois de préavis, mais la perspective russe a été forcée de sortir après avoir subi un accident de moto (voir les conséquences narqueuses ici).

“Pretty Boy” est un lutteur de métier, étant allé à Waldorf grâce à une bourse. Bien qu’il n’ait pas de tir imparable, il est un cauchemar à gérer une fois qu’il met la main sur un adversaire, bénéficiant d’un brouillage incroyablement puissant, d’un excellent équilibre et de passes et de la capacité de terminer avec des frappes ou des soumissions. Le plus impressionnant est sa capacité de chat à ne jamais se retrouver sur le dos; il y a un moment incroyable dans son récent combat avec Caio Machado où Machado se fraye un chemin hors d’une guillotine potentielle, seulement pour Emmers pour le tirer sur le côté dans les airs et utiliser l’élan pour rouler en position supérieure après l’impact. Il est déconseillé d’essayer de l’abattre ou de l’obliger à se démener.

Ses inquiétudes résident principalement dans le département stand up, bien qu’il s’améliore visiblement. S’appuyant généralement sur des coups de pied corps / jambe et une droite rapide et puissante, Emmers ne semble pas très à l’aise dans les échanges. En effet, en le regardant frapper avec Erosa, il semblait qu’il avait des problèmes pour déplacer correctement son poids à chaque coup de poing. Comme je l’ai dit, cependant, il semble s’améliorer et il a montré un mouvement de tête réel et une combinaison de coups de poing dans son effort le plus récent.

Outre la volonté de passer beaucoup trop de temps à échanger des coups de poing avant de s’engager dans la lutte, ce qui l’a fait assommé par Erosa sans essayer un seul coup, un énorme problème persiste: il recule tout droit, et pas particulièrement rapidement. Rafael Barbosa a toujours trouvé la marque en poursuivant et en plaçant des coups de poing supplémentaires sur ses combinaisons. Les combinaisons un-deux et un-un-deux sont un problème pour Emmers, sans parler du fait qu’il laisse sa jambe arrière grande ouverte pour être repoussé sous lui.

Si les Emmers peuvent s’engager à abattre leurs adversaires plus tôt, apprendre à encercler ou à tirer plutôt qu’à battre en retraite et nettoyer sa boxe, il a les outils pour être une menace. Je le vois se débrouiller assez bien à l’UFC, mais pas assez bien pour obtenir un numéro par son nom.

Adversaire: Les Emmers devraient vraiment dominer ses débuts. Giga Chikadze est un kickboxeur bête dont le style exige un niveau de défense contre le démontage que le meurtrier géorgien n’a tout simplement pas développé. Tant que “Pretty Boy” ne traîne pas sur les pieds comme il l’a fait contre Erosa et se fait battre le foie par le “Giga Kick”, il devrait déchiqueter Chikadze sur le sol.

