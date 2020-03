UFC 248, The Morning After: donner un sens à la performance bizarre de Yoel Romero

Israël Adesanya a fait exactement ce qu’il était censé faire la nuit dernière.

Dans les vidéos de battage publicitaire d’avant combat, Adesanya a passé beaucoup de temps à parler de devenir le premier homme à assommer Yoel Romero. À moins que Romero n’ait esquivé un coup de pied haut, cependant, cela n’était jamais probable. Adesanya est un technicien et un tireur d’élite, heureux de gagner sur de petites marges si aucune ouverture parfaite n’apparaît.

Rappelez-vous le combat Anderson Silva? D’un point de vue global, c’était une victoire similaire pour Adesanya, qui a écarté la jambe et évité de heurter des tirs lourds. Pour résumer: la performance d’Adesanya a du sens pour moi.

Les performances de Yoel Romero ont nécessité beaucoup plus de réflexion.

S’il y a une chose dont je suis fier en tant qu’écrivain MMA, c’est la compréhension de l’état d’esprit d’un combattant. Qu’un plan de match se concrétise ou échoue, je fais de mon mieux pour me mettre à la place de l’athlète et essayer de comprendre précisément ce qu’il ressent, ce qu’il pense. Idéalement, je cherche à obtenir un aperçu qui serait difficile à recueillir sans expérience personnelle de combat.

Malheureusement, le processus de réflexion et le plan de match de Romero restent assez déconcertants. Pendant que je regardais, ma théorie initiale était que Romero conservait magistralement l’énergie. Il a volé le premier tour et n’a lancé que quatre frappes! C’est un début brillant, qui a donné beaucoup de marge de manœuvre à Romero. Pensez-y: Romero est entré dans le second si frais qu’il est devenu essentiellement un combat en quatre rounds, et Romero n’avait besoin que d’en gagner deux!

Au fil du temps, j’ai continué à croire que Romero devait avoir un plan directeur. Peu importe s’il a perdu le deuxième tour, il va le remonter au troisième, se reposer au quatrième et aller fort au dernier tour! Après tout, Romero a une histoire de telles ruses. Cependant, le troisième tour s’est également éloigné, et maintenant Romero était dans une position où il devait absolument gagner les deux tours suivants ou marquer un KO.

Ce n’est plus une situation idéale, car l’inactivité de Romero a coupé son cycle de récupération théorique. Pourtant, Romero n’avait pas fait grand-chose, peut-être qu’il prévoyait un sprint de 10 minutes! Ce quatrième tour – au cours duquel cinq autres minutes sans incident se sont déroulées – a vraiment eu lieu quand la réalité s’est installée. J’ai réalisé qu’il n’y avait pas de grande stratégie ici: la jambe de Romero empirait, et maintenant il s’était mis dans une position où il devait gagner par KO .

Le brillant premier tour n’avait plus de sens.

Romero l’a finalement remonté d’un cran (à peine), remportant le cinquième sur deux tableaux de bord. Il a tout de même perdu le combat, car il n’a jamais vraiment réussi à accomplir quoi que ce soit au cours des tours deux, trois ou quatre. Ces rounds étaient suffisamment proches pour qu’un seul démontage et 30 secondes de contrôle supérieur aient pu influencer le round – ET DONC LE COMBAT?!? – aux côtés de Romero. Romero avait l’énergie pour y arriver ou du moins essayer.

Mon hypothèse jetée par la fenêtre, j’ai reconsidéré tout le combat. Alors que le cinquième tour se jouait et que les ecchymoses sur la cuisse de Romero empiraient, il est devenu évident à quel point le jeu de Romero la nuit dernière était de la fumée et des miroirs.

Contre un adversaire peu disposé à tomber dans ses pièges, un adversaire prêt à se battre pour des points, Romero avait l’air beaucoup plus ordinaire. Romero n’avait pas de plan spécial ni de technique cachée dans sa manche. Romero a à peine eu des moments de véritable explosion, les actes d’athlétisme qui sont sa signature.

Alors que sa jambe cédait lors du tour final, Romero semblait frustré. Vraiment, c’était juste un combattant plus âgé qui se faisait botter en pièces et qui n’arrivait pas à suivre le plus jeune champion. Il n’y a rien d’amusant ni d’excitant dans cette prise, mais c’est ma meilleure estimation de la raison pour laquelle Romero a joué comme il l’a fait.

