UFC 249 annulé en raison d’une pandémie de coronavirus; tous les événements en attente

L’UFC a finalement brandi le drapeau blanc en faisant des combats pendant la pandémie mondiale de coronavirus.

Après des semaines d’efforts incessants pour faire avancer le calendrier des événements au milieu d’innombrables obstacles et pressions extérieures, le président de l’UFC, Dana White, a révélé jeudi que tous les événements futurs – y compris l’UFC 249 le 18 avril – ont été indéfiniment suspendus.

White a fait l’annonce au partenaire de diffusion de l’UFC, ESPN, déclarant que la décision avait été prise après l’intervention de cadres supérieurs de Disney et d’ESPN.

“Je vous ai dit que tout cela était une bataille depuis le premier jour”, a déclaré White dans une interview vidéo avec Brett Okamoto d’ESPN. “Nous nous battons sans arrêt toute la journée et toute la nuit depuis que cette pandémie a commencé à organiser cet événement le 18 avril. Et aujourd’hui, nous avons reçu un appel du plus haut niveau possible à Disney et du plus haut niveau d’ESPN. Une chose que j’ai dite depuis que nous avons commencé notre relation et notre partenariat avec ESPN – et c’était incroyable, c’était un partenariat incroyable. ESPN a été très, très bon pour nous, et les pouvoirs en place m’ont demandé de me retirer et de ne pas participer à cet événement samedi prochain. »

Le mois dernier, White a clairement fait savoir qu’il “n’avait pas” donné une connerie sur le coronavirus “. Une semaine plus tard, le 14 mars, l’UFC a organisé un événement à huis clos à Brasilia, au Brésil, alors même que le reste du monde sportif – y compris la NBA, la LNH et la Ligue majeure de baseball – avait apparemment fermé ses portes. Ce n’est que lorsque l’interdiction des grands rassemblements à travers le pays et les restrictions de voyage dans le monde ont pris fin que l’UFC a reporté trois événements entre mars et début avril.

Malgré cela, White a insisté sur le fait que l’UFC 249 continuerait d’avancer, même après avoir perdu son titre de tête léger initialement prévu entre Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson. Un combat pour le titre provisoire entre Ferguson et Justin Gaethje, ainsi qu’une nouvelle liste de combats reprogrammés et refaits, ont été annoncés pour la carte.

L’UFC 249 aurait lieu au Tachi Palace Casino Resort à Lemoore, en Californie, ce que White a confirmé. C’était le moyen de la promotion de contourner les ordres de séjour à la maison du gouvernement Gavin Newsom dans tout l’État, car le casino est situé sur des terres tribales reconnues par le gouvernement fédéral et exempt de ces ordres. White a déclaré qu’il avait réservé le site pour deux mois pour accueillir régulièrement des événements; il avait également obtenu une île privée pour des combats internationaux afin de maintenir la promotion en cours.

Bien qu’il n’ait jamais été officiellement annoncé, le palais de Tachi est devenu bien connu pour accueillir l’UFC 249. Plusieurs organismes de sanction – dont la California State Athletic Commission, qui a refusé de réglementer l’UFC 249 – ont exprimé leur inquiétude face à la situation. White a exprimé sa gratitude envers la tribu Tachi-Yokut pour son soutien.

“Une chose que je dois souligner, c’est que le palais de Tachi en Californie, la réserve indienne, nous a soutenu tout ce temps et a résisté et était prêt à mener ce combat”, a déclaré White. «Laissez-moi vous dire ceci: lorsque le monde sera revenu à la normale, l’événement californien aura lieu au palais de Tachi. Je me bats là-bas. Je vais leur apporter un gros combat, et je les apprécie de se tenir avec moi dans ce truc. “

La nouvelle de l’annulation vient sur les talons de la sénatrice Dianne Feinstein de Californie condamnant la tentative de l’UFC d’accueillir l’UFC 249.

“Au mieux, cet événement lie les ressources médicales et envoie un message selon lequel les commandes d’abris sur place peuvent être bafouées”, a déclaré Feinstein dans un communiqué. «Au pire, les participants et le personnel de soutien pourraient ramener le virus dans leur communauté d’origine et augmenter sa propagation.»

White a déclaré qu’aucun employé de l’UFC ne serait licencié pendant la période de promotion, tout en adressant un message d’assurance aux combattants.

“Une autre chose que je veux vraiment souligner est: Tous mes combattants qui sont sous contrat avec moi, je veux qu’ils se sentent en sécurité”, a déclaré White. «Prenez du temps avec vos familles et profitez de ce temps. Ne vous inquiétez pas de la partie financière de cela. Vous allez obtenir les combats sur votre contrat, et je vais arranger les choses avec les gens qui étaient prêts à se battre et à se battre le week-end prochain le 18 avril. Je vais prendre soin d’autant de personnes que Je peux peut-être et faire tout ce qu’il faut pour que tous ces gars se sentent à l’aise.

«Tous mes employés – personne n’est licencié à l’UFC. Tout le monde est bon. Nous serons le premier sport de retour. L’île de combat est réelle. C’est une vraie chose. L’infrastructure est en cours de construction, et cela va vraiment se produire. Ce sera sur ESPN. “

