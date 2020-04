UFC 249 annulé, les futurs événements UFC reportés en raison de la pandémie de COVID-19

La longue lutte pour savoir comment et si l’UFC 249 aura lieu est terminée, car la société a annulé l’événement. Dana White a confirmé à ESPN que le PPV n’aura pas lieu le 18 avril comme prévu après que Disney s’est appuyé pour pousser la société à reporter le spectacle. En outre, la société reporte pour le moment tous les futurs événements UFC jusqu’à ce qu’elle soit plus en mesure d’organiser des spectacles en toute sécurité.

“Aujourd’hui, nous avons reçu un appel du plus haut niveau possible à Disney et du plus haut niveau d’ESPN”, a déclaré White sur le site. «Une chose que j’ai dit depuis que nous avons commencé notre relation et notre partenariat avec ESPN, c’est que c’était incroyable. Ce fut un partenariat incroyable. ESPN a été très, très bon pour nous et les pouvoirs en place m’ont demandé de me retirer et de ne pas participer à cet événement samedi prochain. »

Le communiqué officiel de l’UFC se lisait comme suit:

«Alors que l’organisation était pleinement prête à procéder à l’UFC 249, ESPN a demandé le report de l’événement et des combats ultérieurs jusqu’à nouvel ordre à la lumière de la pandémie de COVID-19. L’UFC a hâte de reprendre le calendrier complet des événements en direct dès que possible. »

Cette décision met un dernier clou dans le cercueil de l’hébergement du PPV le 18 avril, que White a été catégorique, même s’il semblait de moins en moins probable. Les États de tout le pays ont émis des ordonnances de verrouillage et de séjour à domicile, ce qui rend de plus en plus difficile pour l’UFC d’organiser le spectacle dans un lieu. White a annoncé hier que l’émission se déroulerait dans un endroit privé, qui aurait finalement été un terrain tribal au Tachi Palace Casino Resort près de Lemoore, en Californie.

Cependant, il y avait une multitude de complications alors même que l’Association des médecins Ringside avait demandé instamment que les sports de combat soient reportés indépendamment de la foule. En outre, Rose Namajunas s’est retirée de l’émission hier pour ce qui a depuis été révélé être des décès dus à des coronavirus dans sa famille.

White a promis de tenir un événement au palais de Tachi quand il le pourra, en disant: «Nous sommes prêts à y aller. Et une chose que je dois souligner, c’est que le Tachi Palace en Californie, la réserve indienne, nous a soutenus tout le temps. A résisté et était prêt à mener ce combat. Permettez-moi de vous dire ceci, lorsque le monde reviendra à la normale, l’événement en Californie aura lieu au Tachi Palace. Je me bats là-bas. Je vais leur apporter un gros combat. J’apprécie qu’ils soient avec moi dans ce truc. »

White a ajouté: «Une autre chose que je veux vraiment souligner. Tous mes combattants qui sont sous contrat avec moi, je veux qu’ils se sentent en sécurité. Prenez du temps avec vos familles. Profitez de cette fois. Ne vous inquiétez pas du côté financier de cela. Vous allez vous battre sur votre contrat et je vais arranger les choses avec les gens qui étaient prêts à se battre et à se battre le week-end prochain. Je vais m’occuper du plus de personnes possible et faire tout ce qu’il faut pour que ces gars se sentent à l’aise », a-t-il déclaré.

«Tous mes employés, personne n’est licencié à l’UFC. Nous serons le premier sport de retour. Fight Island est réel. L’infrastructure est en cours de construction. Ça va vraiment arriver et ce sera sur ESPN. C’est ça. Voilà où nous en sommes en ce moment. “