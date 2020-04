UFC 249 annulé, tous les événements UFC reportés indéfiniment

Avant que le président de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, ne puisse confirmer l’emplacement de l’UFC 249 – tous les panneaux pointaient vers le Tachi Palace Resort Casino de Lemoore, en Californie – l’événement a été annulé.

ESPN a annoncé la nouvelle en révélant que non seulement l’UFC 249 – qui était prévu pour le 18 avril 2020 – était reporté indéfiniment, tout comme tous les autres événements prévus de la promotion. White a parlé à ESPN pour expliquer que les hauts fonctionnaires de Disney et ESPN ont finalement appelé à débrancher.

«Tout cela a été une bataille depuis le premier jour. Nous nous battons toute la journée et toute la nuit depuis que cette pandémie a commencé à organiser cet événement le 18 avril. Aujourd’hui, nous avons reçu un appel du plus haut niveau possible à Disney et du plus haut niveau à ESPN », a déclaré White.

«Une chose que j’ai dit depuis que nous avons commencé notre relation avec ESPN, c’est qu’elle a été incroyable et ESPN a été bon pour nous. Les pouvoirs en place m’ont demandé de me retirer et de ne pas participer à cet événement samedi prochain. »

En outre, le chef de l’UFC a finalement révélé que le Tachi Palace Resort Casino allait être l’hôte de l’UFC 249, qui devait présenter un combat de titre intérimaire entre Justin Gaethje et Tony Ferguson. Et puisque tout le monde sur le site était de retour, il rendra la pareille une fois que tout sera revenu à la normale en amenant une énorme bagarre à la réservation.

“Nous sommes prêts à partir. Une chose que je voulais souligner, c’est que le palais de Tachi en Californie, la réserve indienne, nous a soutenus tout ce temps et a tenu bon et prêt à mener ce combat. Lorsque le monde sera revenu à la normale, l’événement californien aura lieu au Tachi Palace. Je vais leur donner un gros combat. J’apprécie qu’ils soient avec moi. »

De plus, White avait un message pour tous ses combattants et employés, assurant à tous que personne dans l’entreprise ne perdrait son emploi et que les athlètes seraient pris en charge.

«Une autre chose que je veux souligner, c’est que tous mes combattants qui sont sous contrat avec moi, je veux qu’ils se sentent en sécurité et prennent du temps avec leurs familles et apprécient ce temps. Ne vous inquiétez pas de la partie financière de cela », a-t-il ajouté. «Vous allez vous battre pour votre contrat et je vais arranger les choses avec les gens qui étaient prêts à se battre et à se battre le week-end prochain.

«Je vais m’occuper du plus grand nombre de personnes possible et faire tout ce que je peux pour les mettre à l’aise. Tous mes employés, personne n’est licencié à l’UFC. Tout le monde est bon. Nous serons le premier sport de retour. »

En conclusion, Dana a révélé que l’île de combat se déroule effectivement dans un avenir proche.

«Fight island est réel, nous construisons l’infrastructure en ce moment et cela arrivera et ce sera sur ESPN. Voilà, c’est là que nous en sommes en ce moment. ”

Par coïncidence, cette décision intervient peu de temps après que la sénatrice des États-Unis, Dianne Feinstein, qui représente la Californie, a publié une déclaration exhortant l’UFC à reporter l’événement en raison de la pandémie de COVID-19.

“Je suis préoccupé par les informations selon lesquelles l’Ultimate Fighting Championship prévoit d’organiser un événement à la carte en Californie, au mépris de la mise en place d’un abri sur place. Cet événement impliquerait des dizaines de personnes se rendant en Californie et se rendant à un casino dans un but que personne ne peut honnêtement affirmer être essentiel », indique le communiqué.

«Je comprends que cet événement doit avoir lieu sur des terres tribales et n’est donc pas soumis à la loi de l’État. Cependant, au mieux, cet événement lie les ressources médicales et envoie un message selon lequel les commandes d’abris sur place peuvent être bafouées. Au pire, les participants et le personnel de soutien pourraient ramener le virus dans leur communauté d’origine et augmenter sa propagation.

«J’appelle Ultimate Fighting Championship et la tribu Tachi-Yokut à reconsidérer cet événement et à le reporter à une date ultérieure. Nous devons être responsables et conscients de toutes les directives de santé publique locales, étatiques et fédérales. Aller de l’avant avec cet événement n’est pas la bonne décision. »

Restez à l’écoute sur MMAmania.com pour en savoir plus sur cette histoire en développement.