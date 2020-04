UFC 249 combat libre: Tony Ferguson soumet Kevin Lee, remporte le titre intérimaire à l’UFC 216 (vidéo)

Ultimate Fighting Championship prévoit de reprendre ses activités après une longue pause en raison de COVID-19, alors que Dana White and Co. se prépare à mettre en scène l’UFC 249 le 9 mai 2020, en direct de l’intérieur du VyStar Veterans Memorial Arena à Jacksonville, en Floride.

L’événement mettra en vedette un combat intérimaire pour le titre des Lightweight, alors que Tony Ferguson affrontera Justin Gaethje pour la sangle et une chance d’unifier les titres contre le champion de la division, Khabib Nurmagomedov, plus tard cette année.

Avant que Ferguson et Gaethje ne s’affrontent au centre de l’Octogone, prenons un voyage dans le passé pour voir l’une des performances les plus impressionnantes de “El Cucuy” tout au long de sa séquence de 12 victoires s’étalant sur six ans. En 2017, Ferguson a affronté Kevin Lee à l’UFC 216 pour le titre intérimaire, vous l’aurez deviné.

Après cinq premières minutes intenses, Lee était facilement sur les tableaux de bord, bien qu’il ne se soit pas rendu service après avoir gagné des oiseaux boo en raison d’un coup tardif après la cloche. Après un deuxième tour tiède, l’action a vraiment repris au troisième, avec Lee marquant des points majeurs avec un bon retrait et du terrain. Après avoir marqué un autre tir au but, Lee s’est retrouvé à jouer en défense, évitant une tentative de brassard de «El Cucuy».

Mais cela n’a pas dissuadé Ferguson, qui a réussi à s’enfoncer dans un étranglement triangulaire, forçant Lee à taper quelques instants plus tard. Ferguson devait affronter Khabib Nurmagomedov à l’UFC 223 six mois plus tard, mais le combat a été abandonné après que “El Cucuy” a subi un “accident bizarre”, déchirant son LCA après avoir trébuché sur certains câbles lors d’une obligation médiatique. Finalement, Ferguson a été dépouillé de sa ceinture intérimaire. Maintenant, il aura encore une fois la possibilité de marquer l’or à l’UFC, ainsi qu’une autre réservation contre “The Eagle”.

Pour voir l’intégralité de l’UFC 249: carte de combat «Ferguson vs Gaethje», cliquez sur ici.