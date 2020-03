UFC 249, Dana White, Anthony Johnson, boxe Zuffa

L’édition de jeudi de MMA Junkie Radio avec les animateurs “Gorgeous” George et “Goze” est arrivée!

Dans l’épisode n ° 3 038 du podcast, les gars discutent du potentiel de la nouvelle maison de l’UFC 249, des derniers mots de Dana White, Anthony Johnson, Zuffa Boxing et bien plus encore.

LE RÉCAPITULATIF

Quelles sont les chances pour que l’UFC 249 se termine? La Floride est peut-être le leader.

Si le président de l’UFC, Dana White, affirme être sûr à 99,99% où sera l’UFC 249, pourquoi ne le dit-il pas aux combattants?

White a dénoncé un journaliste de Variety pour une histoire affirmant que l’UFC licenciait des employés pendant la pandémie de coronavirus – ce n’est pas vrai, dit White.

Les combattants trouvent de nouvelles façons uniques de s’entraîner pendant l’épidémie, car ils ne peuvent pas se rendre dans leurs gymnases habituels.

Les premiers ripostes, aurons-nous un vrai sens des choses si les combattants ne pouvaient pas s’entraîner comme d’habitude?

Anthony Johnson dit que le combat qui l’a sorti de sa retraite était le match revanche Stipe Miocic-Daniel Cormier.

Est-ce que White vient de jeter l’éponge sur les perspectives de boxe Zuffa?

L’American Top Team a une nouvelle règle sur la conversation trash. Peut-il être appliqué?

James Vick a rejoint l’émission pour une mise à jour sur son auto-quarantaine après un voyage en Thaïlande et son avenir au combat.

