UFC 249: Dana White avait Fight Pass, emplacement de sauvegarde en veille avant que ESPN ne débranche la prise

Le président de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, a récemment dû annoncer que l’UFC 249 n’allait plus se dérouler le 18 avril 2020 après que ESPN et Disney aient décidé de débrancher face à la pandémie de COVID-19.

C’est un coup dur pour White, qui a travaillé sans relâche pour que “Ferguson vs Gaethje” se produise, allant jusqu’à convaincre le Tachi Palace Casino Resort d’ouvrir ses portes pour organiser l’événement de paiement à la vue (PPV). Mais selon le promoteur franc, il avait déjà un autre emplacement en réserve au cas où Tachi Palace tomberait.

Et non, ce n’est pas son île privée.

«Tout d’abord, nous nous soucions de la santé et de la sécurité. C’est le numéro un pour l’UFC et cela fait 20 ans, bien avant que le coronavirus n’apparaisse », a déclaré White à ESPN. «Numéro deux: nous trouvons des solutions, nous trouvons comment faire fonctionner les choses. Comment le rendre sûr et comment y arriver. C’est pourquoi nous sommes les plus grands et les meilleurs au monde », a-t-il ajouté.

«Nous retirons des choses que les autres ne peuvent pas. Tout le monde a dit que je ne pouvais pas faire ça … je peux le faire. Je peux y aller samedi prochain, et, si quelque chose arrivait en Californie où je ne pourrais pas, j’ai un autre endroit en ce moment avec une commission sportive et le gouverneur et tout le monde est derrière. Je peux y aller le 18 avril. Disons-le clairement. Je ne craque pas sous la pression. “

Bien que White n’ait pas révélé son emplacement de sauvegarde, il est sûr de supposer que la Floride était le filet de sécurité, car il était dit que “The Sunshine State” était à l’origine le favori pour héberger l’UFC 249. En outre, le secrétaire au Département du commerce et de la réglementation professionnelle , Halsey Beshears, a récemment tweeté que la Floride serait heureuse d’accueillir la promotion.

«Pourquoi prendre l’UFC et aller sur une île Dana White? La Floride est votre myrtille. Florida DBPR obtiendra une licence pour vos combattants et nous allons le faire fonctionner “, a lu le twert.” Alors souvenez-vous de la Floride quand tous les enfants cool veulent sortir avec vous à nouveau “

White a également révélé que si le streaming UFC 249 sur ESPN + était le problème, il était plus que disposé à le diffuser sur Fight Pass. En fin de compte, cependant, il a écouté les pouvoirs en place au «Worldwide Leader In Sports» »et a décidé de se retirer pour le moment.

«Je peux toujours aller samedi et participer à cet événement. Si ESPN me laissait le faire sur Fight Pass, mais ESPN ne veut pas que je le fasse, là, mes partenaires, et ils n’ont été que stupéfiants pour moi », a-t-il déclaré. “Avant même que cela ne se produise, tout ce que vous m’avez jamais entendu dire, c’est à quel point ESPN est incroyable, à quel point ces gars sont intelligents, à quel point tout a été fait depuis que nous sommes ici. Ils veulent que je ne parte pas, donc je ne partirai pas. Mais je vais m’assurer que tout le monde est pris en charge, de mes combattants et de mes employés. »

Non seulement l’UFC 249 sera mis sur l’étagère pour le moment, mais les futurs événements programmés tels que l’UFC Fight Night 173, l’UFC 250 ainsi que d’autres, dépendront du moment où les affaires pourront revenir à la normale.

Donc, cela signifie qu’une fois que les affaires reprendront, préparez-vous à beaucoup d’UFC, car White est catégorique: tous les combattants de son alignement auront tous leurs combats respectifs restant sur leurs contrats pour le reste de l’année.

Bien sûr, tout dépend si la colère de COVID-19 s’estompe un peu.