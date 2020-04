UFC 249: Dana White esquive le rapport du palais de Tachi, attend ses débuts sur “Fight Island” en mai

Le président de l’UFC, Dana White, sait que le Tachi Palace Hotel & Casino, propriété de la communauté indienne de Santa Rosa de Santa Rosa Rancheria, a fait la une des journaux la semaine dernière en tant que nouvel emplacement pour l’événement UFC 249 pay-per-view (PPV).

Mais ne vous attendez pas à ce qu’il le confirme ou le nie, car il essaie toujours de garder les «creeps» et leurs appels téléphoniques embêtants à distance. Avouons-le, une plainte d’un blogueur du MMA et de l’événement principal Tony Ferguson contre Justin Gaethje le 18 avril est foutue.

“Je sais que plusieurs sources d’information diffusent des endroits où ils pensent que c’est”, a déclaré White à ESPN sur Get Up! (transcrit par Tom Taylor). «ESPN est là où il est. C’est tout ce que vous devez savoir. Peu importe où il se trouve. Tout d’abord, aucun fan ne peut venir. Vous ne pouvez pas venir au combat, vous ne pouvez pas acheter de billet. Le seul endroit où regarder cela aux États-Unis est sur ESPN et c’est la seule chose qui compte. “

L’UFC 249, initialement prévu pour le Barclays Center de Brooklyn, New York, cherche un nouveau domicile depuis la fermeture de la pandémie de coronavirus dans la majeure partie du pays. Tachi Palace, cependant, fonctionne sur des terres tribales et existe indépendamment de la California State Athletic Commission (CSAC).

Cela n’aide pas les combattants internationaux comme le champion en titre des poids légers, Khabib Nurmagomedov, grâce aux restrictions de voyage dans le monde actuellement en place. Heureusement pour toutes les parties impliquées, White and Co. louent leur propre île privée avec des plans pour autoréguler les événements.

“Nous travaillons toujours à la conclusion de cet accord, ce que nous aurons fait cette semaine”, a déclaré White. “Si je continue à me battre uniquement aux États-Unis avec du talent américain, je vais parcourir tout mon talent très rapidement. C’est un sport mondial, nous faisons beaucoup de combats à l’international, et nous avions beaucoup de combats programmés à l’international. Cela continuera. J’ai une île dans laquelle nous pouvons voler tout le monde, espérons-le d’ici la mi-mai. »

