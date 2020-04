UFC 249: Khabib riposte aux critiques des coronavirus qui ont critiqué “Eagle” en quarantaine pour son retour en Russie

Khabib Nurmagomedov, champion léger de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), a quitté les États-Unis après que la Californie a annoncé un refuge sur place, afin que «The Eagle» puisse se rendre dans la ville et sur le site accueillant l’UFC, toujours sans abri. 249.

Au moment où il était en transit, la destination probable était Dubaï.

Malheureusement pour Nurmagomedov, son arrivée aux Émirats arabes unis (EAU) a été accueillie de la même manière, et dans la crainte de se faire piéger derrière des frontières étrangères, le poids léger invaincu est remonté dans un avion et est rentré chez lui au Daghestan.

Et les critiques n’en étaient pas satisfaits.

«Rester à la maison en quarantaine et lire la réaction des gens à la situation autour de mon combat, il s’avère que le monde entier devrait être en quarantaine, les gouvernements de tous les pays, les gens célèbres du monde entier exhortent les gens à suivre toutes les exigences de sécurité afin de limiter la propagation de la maladie, pour sauver des gens, et Khabib est le seul à être déchargé de toutes ses obligations et doit faire preuve de libre arbitre et s’entraîner à voler à travers le monde, pour le plaisir de se battre? » Nurmagomedov a écrit sur Instagram.

La pandémie de coronavirus est une situation fluide et en constante évolution, il était donc et reste impossible de prédire comment les choses se dérouleront. Tout ce que tout le monde peut faire, Nurmagomedov inclus, est de prendre la meilleure décision possible à l’époque.

Et l’échec de la promotion à sécuriser un emplacement n’a fait que compliquer les choses. Il n’est pas juste de demander à un combattant qui participe à ce qui pourrait être son combat le plus difficile à ce jour de continuer à parcourir le monde pour tenter de dépasser COVID-19.

“Je comprends tout et je suis vraiment plus contrarié que vous d’annuler le combat, probablement comme tous les autres, j’avais de nombreux plans après le combat, mais je ne peux pas tout contrôler”, a poursuivi Nurmagomedov. «Les plus grands pays et les plus grandes entreprises de notre temps sont choqués par ce qui se passe, chaque jour la situation change de façon imprévisible. Mais Khabib doit encore se battre, c’est ce que vous dites? Prenez soin de vous et mettez-vous à ma place. »

L’UFC tente de garder son adversaire Tony Ferguson au sommet de la carte de combat de l’UFC 249 et a récemment demandé à son concurrent léger, Justin Gaethje, d’intervenir et de prendre sa place. Toujours aucun mot de la promotion sur l’endroit où l’événement aura lieu, ou qui participera le 18 avril.

Tic-tac, tic-tac.