UFC 249: le promoteur de boxe Bob Arum remet en question l’intelligence de Dana White

Dana White

Alors que le monde du sport est paralysé par la propagation mondiale du coronavirus, rien ne semble freiner le désir de Dana White pour donner suite aux stipulations et faire le UFC 249, prévue pour ce 18 avril.

Malgré les critiques des fans, un certain secteur de la presse spécialisé dans le MMA et certains combattants, le président de la UFCpas parce que le combat entre Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson sont tombés pour la cinquième fois, ne veut pas donner son bras pour se tordre. C’est pourquoi Bob Arum, PDG du promoteur de boxe Top Rank, a remis en question son intelligence.

«Avec ce qui se passe dans le pays et dans le monde avec ce virus, la dernière chose dont nous avons besoin est qu’il y ait un événement sans spectateurs juste pour y arriver. Mais la vérité est que Dana White est quelqu’un avec une intelligence défectueuse », a déclaré le promoteur de 88 ans au podcast State of Combat de CBS Sports (via MMA Junkie).

Arum et White ont une hostilité publique depuis des années, les deux parties faisant la une de leurs interdictions.

Contrairement à White, Arum a confirmé que tous les événements de son promoteur ont été reportés jusqu’à nouvel ordre.

«Les gens me demandent quels sont mes plans lorsque tout redevient normal. Je ne sais pas quand nous reviendrons à la normale ou où nous serons dans les deux, trois mois ou même le reste de l’année, donc je ne fais pas de plans maintenant. Quand il semble que les choses vont devenir claires, je vais commencer à faire des plans. »