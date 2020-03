UFC 249: les cotes des paris sur la carte complète dévoilées

Les paris sportifs ont publié la cote complète des paris sur les cartes pour l’UFC 249 après que le président de l’UFC, Dana White, a confirmé que l’événement se poursuivra.

White a déclaré lundi à Kevin Iole de Yahoo! que l’UFC détiendra toujours l’UFC 249, qui comprend un événement principal mettant en vedette Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson pour le titre léger de l’UFC. L’événement était initialement prévu pour Brooklyn, New York, mais sera déplacé en raison de l’épidémie de coronavirus. Le président de l’UFC a également confirmé qu’il s’agirait d’une carte complète et que la promotion sait où la carte aura lieu, bien qu’il ne puisse pas encore l’annoncer.

Les paris sportifs ont eu vent des plans de l’UFC de détenir la carte et ont décidé de libérer toutes les chances de la carte. Notez que les cotes pour l’UFC Columbus et l’UFC Portland, qui étaient toutes deux disponibles et disponibles pour parier, ont été tirées lorsque l’UFC a été forcée de reporter les deux événements. L’UFC 249 est la prochaine carte avec des cotes à parier pour les parieurs sportifs.

Découvrez les cotes UFC 249 complètes ci-dessous (via BestFightOdds.com).

Khabib Nurmagomedov -345

Tony Ferguson +245

Rose Namajunas -185

Jessica Andrade +145

Calvin Kattar -155

Jeremy Stephens +115

Magomed Ankalaev -220

Ion Cutelaba +185

Ronaldo Souza -175

Uriah Hall +135

Belal Muhammad -110

Lyman Good -110

Ben Rothwell -185

Gian Villante +160

Karl Roberson -115

Makhmud Muradov -105

Sijara Eubanks -155

Sarah Moras +135

Ottman Azaitar -125

Khama Worthy +105

Umar Nurmagomedov -175

Hunter Azure +150

À l’heure actuelle, l’UFC 249 est un choix selon White. Bien sûr, beaucoup de choses pourraient changer au cours des prochaines semaines. La promotion s’attendait à ce que l’UFC London, l’UFC Columbus et l’UFC Portland se tiennent jusqu’à ce que le gouvernement et / ou les commissions sportives interviennent et mettent fin aux événements. White et l’UFC sont restés catégoriques au cours des dernières semaines pendant lesquelles l’émission se poursuivra, et pour l’instant l’UFC 249 se tiendra toujours. Nous ne savons tout simplement pas où.

Sur qui est votre argent à l’UFC 249?