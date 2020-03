Il y a quelques heures, la première conférence de presse a eu lieu à UFC 249, PPV vous verrez le visage Khabib Nurmagomedov avec Tony Ferguson pour le Championnat du monde des poids légers dans son combat stellaire.

UFC 249: Résumé de la conférence

Les deux ont eu l’occasion de répondre aux questions, ainsi que de dédier quelques mots, au cours de la conférence. Et aussi de se faire face. Ils ont joué dans un face à face tendu dans lequel Khabib a fini par monter sur la ceinture intérimaire de Ferguson.

Il convient de mentionner que “El Cucuy” n’est pas le champion par intérim des poids légers. Ce titre lui a été retiré et il n’en détient pas pour le moment. Mais cela pourrait changer le 18 avril s’il parvient à battre Nurmagomedov. Les deux vont avoir le combat le plus dur de leur carrière et pourraient être l’un des meilleurs de l’histoire de l’UFC.

Il s’agit de la première conférence de presse de l’UFC 249, plus d’un mois avant l’événement et il y aura beaucoup de temps pour parler. Il y a beaucoup de promotion devant le Starfight et tous ceux qui formeront son cartel. Petit à petit nous verrons les chemins des combattants vers chacun des combats.

Bientôt, nous verrons, à l’exception d’un nouveau problème, comment ils doivent faire face à qui peut être les deux meilleurs poids légers de tous les temps dans l’UFC.