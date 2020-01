UFC 249: Rose Namajunas vs Jessica Andrade revanche pour le 18 avril à Brooklyn

Avec Joanna Jedrzejczyk déjà réservée pour un combat pour le titre de Weili Zhang à l’UFC 248 en mars, Ultimate Fighting Championship (UFC) demandera à Jessica Andrade de la reconduire avec sa compatriote ex-championne des poids paille, Rose Namajunas.

Leur match revanche est actuellement envisagé pour l’événement de télévision à la carte (PPV) UFC 249 le 18 avril à la Barclays Arena de Brooklyn, New York, selon Ariel Helwani, bien que l’UFC n’ait pas encore fait d’annonce officielle.

Andrade (20-7) a capturé la couronne en claquant Namajunas sur son crâne quand ils sont allés à la guerre à l’UFC 237 en mai dernier, mais a ensuite rapidement expulsé son titre contre Zhang en août suivant. “Thug” (8-4) n’a pas concouru depuis qu’elle a perdu sa sangle au Brésilien.

L’UFC 249 devrait être titré par le combat de titre léger opposant le cheville ouvrière de 155 livres, Khabib Nurmagomedov, à son rival de longue date et concurrent de division non maudit, Tony Ferguson. Ailleurs sur la carte, Uriah Hall et Ronaldo Souza se retrouvent en action de poids moyen.