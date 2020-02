UFC 250: Henry Cejudo s’ouvre en tant que grand favori des paris sur Jose Aldo

Le champion des poids coq de l’UFC, Henry Cejudo, défendra son titre de 135 livres contre l’ancien pilier des poids plumes, Jose Aldo, lors de l’événement principal de l’UFC 250 à la carte (PPV), prévu le samedi 9 mai 2020 à l’intérieur de Ginasio do Ibirapuera à Sao Paulo, Brésil.

Et il le fera en tant que favori des paris -210.

C’est selon le nombre de croquants de Best Fight Odds, qui considèrent Aldo comme l’opprimé +180. Malgré son statut légendaire, «Junior» (28-6) a eu du mal à rester constant dans ses deux derniers combats et reste une marchandise non prouvée à 135 livres.

Cela ne signifie pas que c’est un verrou pour Cejudo (15-2), qui n’a pas vu d’action depuis juin dernier. “Triple C” est un poids mouche naturel qui a augmenté de poids dans un avenir prévisible après avoir trouvé un succès précoce contre TJ Dillashaw et Marlon Moraes.

Fabricio Werdum et Alexey Oleinik participeront également à l’UFC 250, tout comme Antonio Rogerio Nogueira et Mauricio Rua; cependant, ces probabilités n’ont pas encore été dévoilées.