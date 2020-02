UFC 251 confirmé pour Perth le 7 juin

Perth, la capitale de l’Australie-Occidentale, accueillera son deuxième événement UFC. La promotion a annoncé lundi que l’UFC 251 se rendrait au RAC Arena le 7 juin.

Une carte de combat complète n’a pas encore été confirmée pour la carte à la carte, mais la première défense du titre du champion des poids plumes de l’UFC, Alexander Volkanovski, a été liée à Perth ou à Sydney en juin. Le président de l’UFC, Dana White, a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’une revanche entre Volkanovski et Holloway était la première pour le champion australien.

La carte de combat devrait également présenter un combat pour le titre féminin entre la championne des poids mouches Valentina Shevchenko et Joanne Calderwood.

L’octogone a déjà parcouru Down Under une fois cette année, atterrissant à Auckland, en Nouvelle-Zélande, pour une carte ESPN + mettant en vedette Dan Hooker contre Paul Felder. Le premier événement organisé par Perth était l’UFC 221, qui a eu lieu en février 2018 et mettait en vedette une tête d’affiche de poids moyen entre Yoel Romero et Luke Rockhold.