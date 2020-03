UFC 251: Valentina Shevchenko blessée; Report du combat avec Joanne Calderwood reporté

En moins d’une semaine, le UFC Il a subi deux pertes notables face à ses prochains événements à payer pour voir.

Avec Khabib Nurmagomedov pratiquement hors de l’UFC 249, une blessure vous empêchera de Valentina Shevchenko rencontrer sa quatrième défense de départ dans la UFC 251.

MMA Junkie a confirmé la perte du natif kirghize avec une source anonyme au sein de l’UFC, bien qu’il ne connaisse pas pour l’instant la gravité de la blessure ou le moment où le combat sera reprogrammé.

Les alarmes concernant le report du combat se sont déclenchées lorsque le challenger du titre, Joanne Calderwood, il a déclaré au podcast MMA Fighting Eurobash que le concours allait être reporté, non pas à cause du coronavirus, mais à cause d’un problème lié au camp du champion.

Pour l’instant, l’UFC 251 devrait avoir lieu le 6 juin à partir de la Perth Arena de Perth, en Australie.