UFC Apex accueillera des événements en direct «dans un avenir prévisible»

Les nouvelles installations de production de plusieurs millions de dollars de l’UFC serviront bientôt de site principal de la société pour les événements en direct.

Plus tôt dans la journée, le président de l’UFC, Dana White, a déclaré aujourd’hui à ESPN que la société visait un retour à l’organisation d’événements en direct le 9 mai. Bien qu’il ait refusé de révéler un emplacement pour cette carte de combat, le patron de l’UFC a ensuite déclaré à Variety que l’UFC Apex, situé à côté au siège de l’UFC à Las Vegas, accueillera bientôt des cartes de combat.

«Nous avons construit l’installation Apex à côté juste à temps pour sauver la situation de cette pandémie», a déclaré White à Variety.com par e-mail. “Des combats en direct seront produits à partir de là à partir du mois prochain et dans un avenir prévisible.”

Ouvert en 2019, l’UFC Apex a été l’hôte de la troisième saison de la série Contender de Dana White, qui a été diffusée en direct sur ESPN +.

Les responsables de l’UFC ont été forcés de rechercher des lieux alternatifs pour les événements en direct de l’entreprise en raison des recommandations de santé et des directives de sécurité en constante évolution émises par divers gouvernements étatiques et fédéraux pendant la pandémie COVID-19 en cours. L’État du Nevada est actuellement soumis à une ordonnance de séjour à domicile qui dure jusqu’au 30 avril, mais Variety rapporte que les responsables de l’UFC s’attendent à ce que ces ordres soient assouplis en mai. Comme White l’a annoncé précédemment, cependant, les foules en direct ne seront présentes à aucun événement en direct dans les mois à venir – et peut-être plus longtemps.

L’utilisation de l’UFC Apex ne ralentira apparemment pas la recherche par la société d’un emplacement dans les eaux internationales, surnommé familièrement «Fight Island». White a dit à Yahoo! Cette installation est toujours en développement et devrait également être ouverte courant mai.

Cet emplacement permettrait à la société d’accueillir des combats entre des combattants du monde entier qui pourraient rencontrer des problèmes pour entrer aux États-Unis alors que les restrictions de voyage restent en place.

“Nous allons traverser les combattants américains assez rapidement, nous devons donc nous lever et prêts à rouler”, a déclaré White à Yahoo! Sports Kevin Kole.

L’événement en direct le plus récent de l’UFC a eu lieu au Brésil le 14 mars. Les événements ultérieurs prévus pour Londres, l’Ohio et l’Oregon ont été reportés en raison de la pandémie de coronavirus, et la promotion espérait initialement revenir à l’action à l’UFC 249, qui devait avoir lieu le Samedi. Initialement prévu pour New York, les responsables de l’UFC ont tenté de déplacer la carte sur des terres tribales en Californie, mais ont finalement abandonné la carte à la demande de leurs partenaires de diffusion à ESPN et Disney.

Les responsables de l’UFC ont précédemment annoncé leur intention d’héberger les cartes de l’Ohio et de l’Oregon à l’UFC Apex, mais les responsables de la Nevada State Athletic Commission ont imposé en mars un moratoire sur les cartes de combat dans le Silver State. La commission ne s’est pas encore réunie depuis la tenue d’une session d’urgence pour émettre l’ordonnance temporaire.

White a annoncé qu’une programmation étoilée était en préparation pour le 9 mai. Bien que toutes les indications indiquent que la Floride pourrait être un emplacement potentiel pour la carte, le patron de l’UFC a refusé de s’engager pour le moment dans un lieu hôte.

