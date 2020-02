UFC Auckland: Angela Hill réalise sa quatrième victoire en moins d’une année civile

Angela Hill a remporté pour la quatrième fois en moins de 365 jours.

Dans le deuxième combat des préliminaires de UFC Fight Night AucklandHill, qui a grimpé pour la sixième fois dans l’Octogone en moins d’une année civile, a réalisé sa troisième victoire consécutive après avoir remporté la décision unanime du pratiquant de Muay Thai décoré, Loma Lookboonmee.

Avec cette victoire, Hill, qui venait de concourir le 25 janvier, en compte déjà sept dans la division et monte sur le podium pour plus de victoires à 115 livres, partageant la deuxième place avec l’ancien champion, Jessica Andrade (7) et ci-dessous Joanna Jędrzejczyk.

La Thaïlandaise, quant à elle, subit sa deuxième défaite en tant que professionnelle et la première sur l’octogone.