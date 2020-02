UFC Auckland cotes: Dernières lignes de Vegas et guide de paris pour «Felder vs Hooker»

Le propriétaire d’Auckland, Dan Hooker, cherche à maintenir la course improbable de City Kickboxing ce samedi (22 février 2020) quand il affrontera son propre collègue Paul Felder lors de l’événement principal diffusé sur ESPN + de l’UFC Fight Night 168. Un affrontement léger et lourd opposera Michael Oleksiejczuk à Jimmy Crute et la meurtrière des pailles Yan Xiaonan tentera de faire cinq matchs de suite contre Karolina Kowalkiewicz.

C’est une carte qui compense la valeur du nom avec un potentiel de divertissement. De plus, vous savez, le potentiel de profit. On y va …

Qu’est-ce qui ne va pas à l’UFC «Rio Rancho?»

Le choix des outsiders de Jim Miller n’a pas fonctionné, mais les performances dominantes de Merab Dvalishvili et Raulian Paiva ont récupéré l’argent perdu par la cavalcade de non-sens de l’UFC 247. Continuons!

UFC Fight Night 168 Cotes pour ESPN +Undercard:



Jalin Turner (-210) contre Josh Culibao (+175)

Jake Matthews (-225) contre Emil Meek (+185)

Song Kenan (-200) contre Callan Potter (+170)

Kai Kara-France (-255) contre Tyson Nam (+215)

Angela Hill (-200) contre Loma Lookboonmee (+170)

Takashi Sato (-120) contre Maki Pitolo (EVEN)

Shana Dobson (-200) contre Priscila Cachoeira (+170)

Pensées: Jake Matthews semble être la meilleure affaire parmi les favoris undercard, tandis que Loma Lookboonmee est un putain d’outsider tentant.

Meek est facile à trouver et amusant à regarder lorsqu’il a la possibilité d’échanger des coups de poing, mais sa défense contre le retrait est loin d’être aussi forte qu’elle devrait l’être pour gagner ce combat. Kamaru Usman et Bartosz Fabinski se sont combinés pour le mettre sur le dos 14 fois lors de ses deux derniers combats, et bien que Matthews ne soit pas aussi redoutable qu’un lutteur offensif que ces deux-là, il a les côtelettes de soumission pour transformer un seul retrait en combat – fin d’étouffement. Pour aggraver les choses pour “Valhalla”, il est hors de combat depuis juillet 2018. En d’autres termes, si Meek à son meilleur pourrait être dans une nuit difficile, un Meek rouillé est juste désossé. Allez grand sur le «Celtic Kid».

Lookboonmee est peut-être un peu plus petite qu’Angela Hill, mais elle peut plus que tenir le coup dans la frappe et possède les prouesses de lutte nécessaires pour éviter le combat qu’Hannah Cifers a subi dans son propre affrontement avec “Overkill”. Le wunderkind thaïlandais est une poignée dans le meilleur des cas, et le fait que Hill doive le faire à court préavis fait que Lookboonmee mérite le détour.

UFC Fight Night 168 Cotes pour ESPN +Carte principale de:



Dan Hooker (-145) contre Paul Felder (+125)

Michael Oleksiejczuk (-135) contre Jimmy Crute (+115)

Yan Xiaonan (-260) contre Karolina Kowalkiewicz (+220)

Marcos Rogerio de Lima (-150) contre Ben Sosoli (+130)

Magomed Mustafaev (-140) contre Brad Riddell (+120)

Kevin Aguilar (-110) contre Zubaira Tukhugov (-110)

Pensées: Je comprends que choisir le plus grand favori sur la carte est une sorte de dérobade, mais comment suis-je censé laisser passer Yan Xiaonan? Elle est sur une déchirure de quatre combats et Kowalkiewicz en a laissé tomber trois de suite. Kowalkiewicz vient également d’être incendiée par Alexa Grasso et se heurte à quelqu’un qui peut égaler son volume – Yan a ça.

UFC Fight Night 168 Meilleurs paris:

Pari simple – Loma Lookboonmee: Pariez 40 $ pour gagner 68 $

Parlay – Jake Matthews et Yan Xiaonan: misez 60 $ pour gagner 60 $

Investissement initial pour 2020: 300 $

Total actuel: 513,19 $