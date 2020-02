UFC Auckland: Dan Hooker et Paul Felder se retrouvent nez à nez lors d’un salut traditionnel maori (vidéo)

La première fois que Dan Hooker et Paul Felder se sont retrouvés face à face pour promouvoir leur prochaine épreuve de force des poids légers lors de l’événement UFC Fight Night 168 de ce samedi (22 février) à Auckland, en Nouvelle-Zélande, leur face à face s’est un peu tendue.

Leur deuxième remise des gaz, cependant, était un peu plus paisible. Et même s’ils voulaient apporter de la chaleur, ils ne pouvaient pas, comme les deux hommes ont récemment participé à une salutation traditionnelle maorie appelée hongi, où vous vous saluez en vous touchant littéralement le nez.

Hooker – originaire de Nouvelle-Zélande – explique un peu plus la tradition des Maoris – qui sont le peuple polynésien indigène de Nouvelle-Zélande.

«Les Maoris sont un lieu de paix. Vous ne pouvez pas apporter une telle tension à un Maori. Il serait incroyablement irrespectueux de ma part de le pousser ou de le pousser ou de le manquer de respect de quelque manière que ce soit et de nier le hongi », a-t-il ajouté.

«Je suis un homme de respect et j’ai dû donner le hongi parce que je respecte tellement la culture maorie et je respecte les gens, c’est leur terre et leur culture. Vous devez donc vous y conformer. J’ai trop de respect pour la culture maorie pour faire quoi que ce soit de stupide ou d’irrespect. »

Également sur place pour participer à la tradition était l’actuel champion des poids moyens de l’UFC, Israel Adesanya, ainsi que le roi des poids plume, Alexander Volkanovski.

L’épreuve de force entre “The Hangman” et “The Irish Dragon” est cruciale, car elle pourrait rapprocher le vainqueur du titre.

Pour voir qui d’autre se bat à l’UFC Fight Night 168: “Felder vs Hooker” – qui diffuse exclusivement sur ESPN + – cliquez ici.