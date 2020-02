UFC Auckland | Les combattants professionnels font leur choix pour Paul Felder contre Dan Hooker

Crédit d’image: UFC sur Instagram (photographe non répertorié)

Dans l’événement principal de l’UFC Auckland, Paul Felder se dirige vers l’arrière-cour de Dan Hooker pour une chute légère très intrigante. Se diriger vers le combat Felder est un outsider +120 tandis que le Kiwi est un favori -150.

Avant le combat, BJPENN.com a contacté plusieurs combattants professionnels pour obtenir leurs prédictions pour le scrap. Les pros sont partagés sur celui-ci mais tous conviennent que ce sera un combat fantastique.

Voici ce qu’ils avaient à dire.

Le combattant de BJPENN.com choisit Paul Felder contre Dan Hooker:

Leon Edwards, poids welter UFC: Je pense que Dan Hooker y arrivera. Le gymnase dont il vient avec Israël et Volkanovski et l’entraîneur-chef Eugene fait tout correctement, donc je pense qu’il va le faire.

Kevin Lee, UFC léger: C’est un bon. C’est un match si difficile et je peux voir que ça va dans les deux sens, honnêtement. Je dois aller avec Paul Felder juste parce qu’il est plus cohérent. Dan Hooker, il est chaud ou froid et peut être allumé ou éteint certaines nuits. Sa défaite contre Barboza était folle, mais il avait l’air si bien contre Iaquinta. Au moins avec Felder, vous savez ce que vous allez obtenir, donc je pense qu’il battra Dan Hooker.

Diego Ferreira, UFC léger: Je pense que Paul Felder le prendra par décision. Il est tellement cohérent et je pense qu’il annulera une décision et j’espère que je pourrai le combattre après.

Sodiq Yusuff, poids plume UFC: Difficile celle-là. C’est un combat très serré. La façon dont ils se battent tous les deux est tellement intrigante. Paul Felder est une toupie et Dan Hooker est long et varié. Il se bat à un certain rythme où, si vous êtes lent, il devient vraiment confortable. Felder s’assoit également beaucoup et vous attend, puis vous sépare. C’est un combat difficile. Mec, je ne sais même pas qui gagne celui-là. Vous m’avez fait analyser cela, mais c’est ce qui est si génial dans notre sport, c’est que les styles font des combats et n’importe qui peut gagner n’importe quel jour.

Jimmy Crute, UFC poids léger léger: Bro, c’est un si bon combat. J’aime vraiment les deux gars, je vais chercher Hooker parce qu’il fait partie de la région. Mais, mec j’aime vraiment Paul Felder et les gens pensent que j’ai du boeuf avec Felder mais je ne l’aime pas. J’ai beaucoup de respect pour lui, j’aime les deux garçons. Je soutiens Hooker et je pense qu’il peut le faire.

Kai Kara-France, poids mouche UFC: Vous ne pouvez voir que ce combat aller dans un sens avec quelqu’un se retrouvant à l’hôpital. Les deux gars sont tellement têtus et aucun d’eux ne reculera. Je sais combien cela signifie pour Dan de titrer une carte à Auckland, alors il va tuer. C’est un tueur, et je pense que Dan assomme Felder brutalement.

Devin Clark, poids lourd léger de l’UFC: Cela pourrait devenir fou. Ils sont électrisants et j’espère que cela fera la distance pour le voir pendant cinq tours. J’aime bien Paul Felder pour le faire.

***

Combattants choisissant Paul Felder: Kevin Lee, Devin Clark, Diego Ferreira

Combattants cueillant Dan Hooker: Leon Edwards, Jimmy Crute, Kai Kara-France

Pas de choix: Sodiq Yusuff

Qui voyez-vous remporter le Main Event de l’UFC Auckland entre Paul Felder et Dan Hooker? Faites-le nous savoir dans la section commentaire.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 20/02/2020.