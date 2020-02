UFC Auckland Predictions: Hooker contre Felder

Ce soir ou après-midi / soir, selon l’endroit où vous regardez l’événement, il est célébré UFC Auckland (également connu sous le nom de UFC Fight Night: Felder vs.Hooker, UFC Fight Night 168 et UFC ou ESPN + 26). Et avant sa célébration en MMA.UNO nous voulons donner nos prédictions pour chacun des combats.

Paul Felder contre. Dan hooker

Felder entrera dans ce combat avec une séquence de deux victoires (Edson Barboza, James Vick) et sachant qu’un nouveau le présentera dans l’équation pour chercher une opportunité pour le titre de 155 livres.

Hooker a également remporté ses deux derniers matchs (Al Iaquinta, James Vick) et a la même intention: se placer dans l’élite de la division.

L’Irlandais va attaquer avec sa pression, sa boxe et son agressivité. Mais il doit être intelligent car ce sera son premier combat en cinq rounds. Aussi le premier du Néo-Zélandais, qui mettra sur la table une plus grande portée et ses coups de pied puissants. Le combat peut aller n’importe où.

Une chose est claire: ce sera une guerre.

Gagnant: Dan Hooker

Jim Crute contre. Michal Oleksiejczuk

Crute cherchera à reprendre le chemin de la victoire après la première défaite de sa carrière (Misha Cirkunov). Il a un dossier de 10-1 et nous l’avons récemment inclus dans une liste de jeunes à suivre en 2020.

Oleksiejczuk vient aussi de la défaite (Ovince St-Preux). Il a un dossier de 14-3 et aurait pu entrer dans cette liste.

Cela devrait être un combat complètement debout dans lequel aucun d’eux ne cherche à faire tomber l’autre, au moins avec autre chose que des poings, des coudes, des coups de pied, des genoux …

Et si l’on parle d’échange, Crute a grandement évolué ses mouvements, le contrôle des angles et va commencer comme un favori. Mais il ne faut pas exclure la possibilité qu’Oleksiejczuk mette fin au concours d’un coup.

Gagnant: Jim Crute

Karolina Kowalkiewicz contre. Yan Xiaonan

Kowalkiewicz est au pire moment de sa carrière, avec trois défaites consécutives (Jessica Andrade, Michelle Waterson, Alexa Grasso). Nous avons parlé d’une ancienne candidate au titre, mais qui semble avoir perdu son chemin.

Xiaonan n’a plus perdu depuis 2010 et vient à ce combat prêt à rater un grand nom de sa division. À partir de ce combat qui s’est terminé sans résultat en 2016, il est sur une séquence de quatre victoires (Kailin Curran, Viviane Pereira, Syuri Kondo, Angela Hill).

Malgré ses différentes situations, nous voyons Kowalkiewicz comme un favori (bien qu’il ne soit probablement pas chez les bookmakers).

Xiaonan n’a jamais affronté une combattante aussi techniquement aussi bonne qu’elle, qui contre-attaque si bien, qu’elle est également capable de pousser comme le font les Polonais. De plus, le combattant chinois n’a pas la puissance de frappe des précédents adversaires de Kowalkiewicz.

Gagnant: Karolina Kowalkiewicz

Ben Sosoli battra Marcos Rogerio De Lima

Brad Riddell battra Magomed Mustafaev

Zubaira Tukhugov battra Kevin Aguilar

Joshua Culibao a renversé Jalin Turner

Emil Meek battra Jake Matthews

Song Kenan vaincra Callan Potter

Kai Kara-France battra Tyson Nam

Angela Hill battra Loma Lookboonmee

Priscilla Cachoeira battra Shana Dodson