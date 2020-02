UFC Auckland, récapitulation Bellator, Fury-Wilder, Adesanya

L’édition de lundi de MMA Junkie Radio avec les animateurs “Gorgeous” George et “Goze” est arrivée!

Dans l’épisode n ° 3029 du podcast, les gars reviennent sur un week-end de sports de combat occupé avec UFC Auckland, Bellator 239, Bellator Dublin et Fury vs Wilder, et ils réagissent aux dernières nouvelles et notes du MMA.

LE RÉCAPITULATIF

L’UFC sur ESPN + 26 s’est déroulé en Nouvelle-Zélande avec un événement principal tueur entre Dan Hooker et Paul Felder. Nous regardons la carte.

Bellator a eu des événements consécutifs avec Bellator 239 à Oklahoma et Bellator 240 / Bellator Europe 7 à Dublin. Nous passons par les résultats les plus importants.

Comment avez-vous marqué la victoire par décision partagée de Hooker sur Felder?

Est-ce que Hooker devrait obtenir Justin Gaethje ensuite? C’est lui qu’il a appelé.

Felder devrait-il raccrocher les gants après sa perte? Il a dit qu’il envisageait cela, mais son équipe dit que c’était juste pour le moment.

Jimmy Crute a-t-il eu sa soirée de coming-out avec un gros TKO de Michal Oleksiejczuk à Auckland?

Karolina Kowalkiewicz devrait-elle arrêter après une quatrième défaite consécutive à l’UFC Auckland? Nous pensons qu’elle devrait.

Angela Hill a établi la nouvelle barre à Auckland avec six combats UFC en moins d’un an. Doit-elle se reposer et ralentir?

Le champion des poids moyens de l’UFC, Israel Adesanya, a ébouriffé de nombreuses plumes avec un commentaire du 11 septembre. Il s’est excusé après coup et l’a reconnu. Nous décomposons la situation.

En quoi la victoire de Tyson Fury sur Deontay Wilder samedi soir était-elle différente d’un grand événement de l’UFC?

Submission Underground est tombé dimanche, et nous récapitulons l’événement.

Diffusez ou téléchargez ceci et tous les épisodes de MMA Junkie Radio sur OmnyStudio, ou regardez-le ci-dessus. Vous pouvez également l’attraper sur les podcasts Apple, Spotify, Stitcher et plus encore. Un nouvel épisode du podcast est diffusé tous les lundis et jeudis.

.