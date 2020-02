UFC Auckland: Résultats en direct de ‘Felder vs. Hooker’

Crédit d’image: UFC sur Instagram (photographe non répertorié)

L’Octogone revient à Auckland pour l’UFC Fight Night 168, une carte de combat de 12 combats en vedette par un scrap léger entre Paul Felder et Dan Hooker.

Le Néo-Zélandais Hooker (19-8 MMA) participera à l’événement principal de ce soir sur une séquence de deux victoires consécutives. Lors de sa dernière apparition dans l’Octogone, ‘The Hangman’ a remporté une décision unanime contre l’ancien challenger en titre Al Iaquinta.

Quant à Paul Felder (17-4 MMA), “The Irish Dragon” entrera également dans l’UFC Auckland sur une séquence de deux victoires consécutives, sa dernière en date étant une victoire par décision partagée sur Edson Barboza à l’UFC 242.

Obtenez tous les résultats et faits saillants de l’UFC de ce soir ci-dessous:

Carte principale de l’UFC Auckland | 19 h 00 HE sur ESPN +

Main Event léger – Paul Felder contre Dan Hooker

Poids lourd léger – Jimmy Crute contre Michal Oleksiejczuk

Poids de paille – Karolina Kowalkiewicz contre Xiaonan Yan

Poids lourd – Marcos Rogerio de Lima vs. Ben Sosoli

Léger – Magomed Mustafaev contre Brad Riddell

Poids plume – Kevin Aguilar contre Zubaira Tukhugov – Tukhugov def. Aguilar via TKO (coups de poing) à 3:21 du Round 1

UFC Auckland Prelims | 16 h 00 HE sur ESPN +

Léger – Jalin Turner contre Josh Culibao – Turner bat. Culibao via TKO (coudes) à 3h01 du deuxième tour

Poids mi-moyen – Jake Matthews contre Emil Meek – Matthews bat. Meek par décision unanime (29-28 x3)

Poids welter – Song Kenan contre Callan Potter – Song def. Potter via KO (coups de poing) à 2:20 du tour 1

