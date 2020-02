UFC Auckland, The Morning After: le glorieux échec de Paul Felder

Pour la deuxième fois en trois semaines, je ne suis pas tout à fait d’accord avec la décision des juges lors d’un événement principal de l’UFC. Accorder à Dan Hooker le signe de tête de décision partagée n’était pas un mauvais appel ou un appel flagrant, simplement le résultat d’un combat ultra serré. Ce n’est pas parce qu’il ne s’agissait pas d’un «vol» que la décision n’a pas de conséquences importantes. C’est une issue grave pour Paul Felder, qui a déballé un de ses gants après le combat et a parlé de sa retraite potentielle.

Il est facile de comprendre pourquoi cette défaite est peut-être une pilule trop amère pour “The Irish Dragon”.

Felder n’est pas un combattant que beaucoup ont jamais identifié comme futur champion. Il n’a pas grandi en s’attaquant aux ours dans un centre de lutte d’élite qui produit bon nombre des athlètes de sports de combat les plus meurtriers au monde. Il n’a pas obtenu le statut de lutteur américain à l’université; il a obtenu un diplôme d’acteur. Felder n’est pas un ancien kickboxeur professionnel, juste un gamin de Philadelphie difficile qui est entré dans une école de karaté au début de son adolescence. Enfer, Felder n’a même pas participé à son premier combat professionnel jusqu’à l’âge de 26 ans, un départ tardif selon les normes modernes de l’UFC.

Et pourtant, Felder est allé extraordinairement loin, et il l’a fait dans la division la plus difficile du sport. “The Irish Dragon” est monté en lice pour le titre en se frayant un chemin à travers des adversaires plus athlétiques et plus décorés. Il l’a fait avec courage et ténacité, une éthique de travail qui lui a permis de gagner des combats rapprochés.

Ce combat avec Hooker était la grande opportunité de Felder et durement gagnée à cela. Contre un adversaire plus jeune et plus long avec une puissance d’élimination plus constante, Felder a eu sa chance. Encore une fois l’opprimé, Felder a très clairement tout fait dans le cadre de ses pouvoirs humains, s’est suffisamment battu pour gagner aux yeux de la majorité … puis a perdu.

C’était Paul Felder à son meilleur, travaillant avec un nutritionniste et vivant dans un minuscule appartement pour se concentrer entièrement sur la formation. C’était Paul Felder qui se poussait à la limite de ses capacités, s’améliorait constamment dans le gymnase et faisait de son mieux une fois dans la cage. Felder a marché jusqu’à la cage dans une forme physique incroyable avec un entraîneur expert derrière lui et une stratégie intelligente.

Ce n’était pas suffisant. Felder a perdu une décision partagée. Il ne va pas devenir le champion du monde UFC Lightweight. En conséquence, Felder pourrait être fait pour de bon.

Cette dureté est très en phase avec la beauté du sport. Felder n’était pas le favori de sa ville natale, mais chaque membre du public d’Auckland sympathisait et respectait «The Irish Dragon» pour son effort clairement herculéen. Les rêves prospèrent et meurent chaque week-end dans l’Octogone, du combat de rideaux au tournoi principal, mais même ainsi, il est rare que nous voyions un combattant mettre si visiblement chaque once de son être dans un combat.

Pourquoi Felder semble-t-il prêt à abandonner ce sport? À 35 ans, c’est son apogée. Ce n’est pas aussi simple que de réessayer la prochaine fois. Maintenir cet effort maximal – qui lui est même nécessaire pour avoir une chance à ce niveau le plus élevé de la compétition des poids légers – est brutalement difficile. Chaque futur camp de travail acharné sans fin augmente les chances que Felder se blesse en poussant trop.

Si Felder choisit de s’éloigner, il le fait au moins après un moment glorieux. Beaucoup affirment avoir fait tout ce qui était possible, mais presque aucun n’est à la hauteur de leur affirmation. Quiconque a regardé “The Irish Dragon” hier soir peut dire avec une certitude absolue que Felder est l’exception, l’homme qui n’aurait vraiment pas pu faire un pas de plus.

