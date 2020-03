UFC Brasilia: Charles Oliveira domine Kevin Lee au troisième tour

Dans un combat très divertissant valable pour la division de 155 livres, Charles Oliveira Il a consolidé son statut de concurrent légitime en soumettant l’ex-challenger à la ceinture intérimaire au troisième tour.

Dans le stellaire de UFC Fight Night Brasilia, Oliveira a étendu son record du plus grand nombre de soumissions dans l’histoire du UFC se terminant à Kevin Lee, numéro huit du classement, avec une guillotine au troisième tour.

Lee, qui n’a montré aucune crainte en rivalisant avec un BJJ mortel comme Oliveira, a remporté le premier tour en se positionnant, mais le combat a été égalé lorsque “ Do Bronx ” est sorti pour proposer de se tenir debout blessant le natif de Detroit dans le processus.

Tout aussi épuisé et à égalité sur la carte des juges (19-19) pour le début du troisième tour, Lee a fait l’erreur de donner sa tête lors d’un échange, qui a été capitalisé par le Brésilien pour monter une guillotine et enfiler à la troisième place pour une séquence de finitions plus consécutives, à égalité avec Chuck liddell (7) et uniquement en dessous Anderson Silva (8).

Pour Lee, qui n’a donné aucun poids lors des pesées vendredi matin, il s’agit de sa quatrième défaite lors de ses six dernières présentations sur l’octogone.

Le membre de Tristar Gym retourné à la division avec un KO spectaculaire Gregor Gillespie dans le UFC 244.