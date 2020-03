UFC Brasilia cotes: Dernières lignes de Vegas et guide de paris pour «Lee vs Oliviera»

Avant que Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson ne se rencontrent pour déterminer la suprématie incontestée des poids légers, deux prétendants d’élite se rencontreront à Brasilia ce samedi dans un affrontement de grapplers de classe mondiale avec un goût récent pour les KO.

L’événement principal voit Kevin Lee chercher à réaffirmer sa place dans la liste A de la division contre le déferlement de Charles Oliveira, tandis que Demian Maia tente de tirer parti de sa victoire sur Ben Askren contre son collègue de jiu-jitsu Gilbert Burns. Parmi les autres faits saillants, mentionnons les débuts légers de Renato Moicano et Johnny Walker contre Nikita Krylov.

Les émissions brésiliennes ont tendance à produire de la violence; voyons si nous ne pouvons pas générer de profit aussi.

Ce qui s’est mal passé UFC 248?

Un juge … Un juge! Un juge a fait la différence entre le plus gros bénéfice de l’année et un échec catastrophique. Je suis honnêtement moins en colère contre les juges, qui ont obtenu un score raisonnable lorsqu’ils ne sont pas filtrés par ma rage incohérente, et plus avec Jamall Emmers, qui a donné le premier tour contre Giga Chikadze avant de finalement basculer l’interrupteur quand il était trop tard à la matière.

J’avais raison sur Gerald Meerschaert et Danaa Batgerel et sans doute sur Joanna Jedrzejczyk, cependant, alors j’espère que cette victoire morale comblera le vide dans mon portefeuille.

UFC Fight Night 170 Cotes pour l’Undercard:

Jussier Formiga (-160) contre Brandon Moreno (+140)

Amanda Ribas (-330) contre Randa Markos (+270)

Elizeu Zaleski (-125) contre Aleksei Kunchenko (+105)

Enrique Barzola (-185) contre Rani Yahya (+160)

Mayra Bueno Silva (-130) contre Maryna Moroz (+110)

Bruno Silva (-125) contre David Dvorak (+105)

Veronica Macedo (-175) contre Bea Malecki (+155)

Pensées: J’ai l’impression que jeter un large filet peut être à notre avantage cette semaine. David Dvorak est le meilleur outsider de la carte, mais il y a aussi de la valeur chez Aleksei Kunchenko et Maryna Moroz.

Dvorak est un boxeur bestial, aussi adepte de ses combinaisons à grande vitesse que de son compteur mortel à droite. Pour aggraver les choses pour le premier ennemi Bruno Silva, la défense contre le retrait de “Killa Khroust” semble suffisante pour le garder sur les pieds, où ce dernier a un avantage considérable en matière de puissance de frappe. La séquence de 13 victoires consécutives de Dvorak se poursuivra avec une finition impressionnante, alors assurez-vous que vous êtes en mesure d’en bénéficier.

Moroz n’est pas quelqu’un pour mettre beaucoup d’argent, mais elle vaut le coup d’œil, ne serait-ce qu’en raison du peu que nous avons vu de Silva. “Sheetara” n’a pas combattu depuis 2018 et, aussi puissant que ses propos aient été dirigés contre Gillian Robertson, le fait que “The Savage” ait initié la majorité du grappling a laissé la capacité de Silva à dominer un grappler contre son gré un point d’interrogation. Moroz est de loin la plus expérimentée des deux et semble avoir un avantage, donc un peu sur elle a du sens.

Aussi meurtrier qu’Elizeu Zaleski soit, ses problèmes de boxe sont finalement venus à la tête contre Li Jingliang la dernière fois. Kunchenko – un poinçon dangereux et compact – présente une menace sérieuse, particulièrement aggravée par les prouesses de retrait qui ont historiquement tourmenté le Brésilien. Sans ses propres démantèlements pour garder «Wolverine» honnête, je vois Zaleski lutter contre un technicien supérieur.

UFC Fight Night 170 Cotes pour la carte principale:

Kevin Lee (-145) contre Charles Oliveira (+125)

Gilbert Burns (-175) contre Demian Maia (+155)

Renato Moicano (-335) contre Damir Hadzovic (+275)

Johnny Walker (-145) contre Nikita Krylov (+125)

Francisco Trinaldo (-160) contre John Makdessi (+140)

Pensées: Je pense qu’une bouchée de pain sur Oliveira pour le bouleversement semble sage, tout comme une somme sur Francisco Trinaldo.

Je ne prétendrai pas que la course actuelle d’Oliveira était un Murderer’s Row – le plus fort d’entre eux était David Teymur, et “Do Bronx” a eu plus de problèmes que prévu contre un scrapper de niveau intermédiaire à Christos Giagos. Dans le même temps, sa puissance de frappe et sa capacité à lutter contre l’adversité récemment développées sont difficiles à ignorer, en particulier contre un combattant de Lee qui a été secoué dans le passé et s’est évanoui. La lutte de Lee est une force puissante, mais les nouvelles prouesses d’Oliveira sur les pieds, combinées à sa guillotine tueuse, font de lui un jeu de outsider décent.

Trinaldo semble être un problème majeur pour Makdessi. Malgré ses 40 ans, il devrait être sur une séquence de trois victoires consécutives et a certainement prouvé qu’il lui restait quelque chose dans le tank contre Bobby Green. Sa combinaison de physique, de forte pression et de lutte décente, il sera très difficile pour “The Bull” de lancer son offensive. S’il y a un outsider dans lequel vous n’êtes pas à l’aise d’investir massivement, ajoutez “Massaranduba” au mix.

UFC Fight Night 170 Meilleurs paris:

Pari simple – David Dvorak: et 60 $ pour gagner 63 $

Pari simple – Maryna Moroz: Pariez 20 $ pour gagner 22 $

Parlay – Aleksei Kunchenko et Francisco Trinaldo: misez 30 $ pour gagner 69,90 $

Pari simple – Charles Oliveira: Pariez 30 $ pour gagner 37,50 $

Nous avons un tas de prétendants “Fight of the Night” en magasin – ne les manquez pas. A samedi, Manaics.

N’oubliez pas que MMAmania.com offrira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup de toute la carte de combat UFC Fight Night 170 ce week-end. ici, en commençant par le ESPN +«Préliminaires» qui doivent débuter à 17 heures. ET, puis la partie principale de la carte qui sera également diffusée sur ESPN + à 20 heures. ET.

Investissement initial pour 2020: 300 $

Total actuel: 316,59 $