UFC Brasilia: Elizeu Zaleski dos Santos revient sur le chemin de la victoire

Sur le panneau d’affichage préliminaire de UFC Fight Night Brasilia, Elizeu Zaleski dos Santos Il a de nouveau gagné après avoir perdu sa séquence de sept victoires consécutives.

Au retour de l’octogone dans la capitale brésilienne, le Welterweight de 33 ans a battu le Russe Alexey Kuncheko pour améliorer leur dossier avec l’organisation à 7-2.

Jusqu’à il y a moins d’un an, Elizeu avait l’une des plus longues séquences avec 170 livres avec sept victoires consécutives, juste en dessous du champion actuel, Kamaru Usman, et l’ancien monarque par intérim, Colby Covington. Sa défaite contre les Chinois Li Jingliang dans le UFC Fight Night Shenzhen, a représenté sa deuxième chute avec la promotion et la sixième en tant que professionnel.

Kunchenko, ancien champion Welter de M-1, subit sa deuxième défaite à l’UFC, égalant son record à 2-2.