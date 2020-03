UFC Brasilia: Gilbert Burns élimine Demian Maia au premier tour

Onze ans plus tard Demian Maia il a été assommé à nouveau sur un octogone de la UFC.

Dans la co-star de UFC Fight Night Brasilia, Gilbert Burns Il a remporté la plus grande victoire de sa carrière en éliminant un assaut numéro 4 au classement des poids mi-moyens et un ancien challenger des ceintures de 170 et 185 livres.

Maia était en contrôle et a même battu Burns, multiple champion du monde au BJJ, mais il n’avait besoin que d’un crochet gauche pour remporter sa cinquième victoire consécutive.

Pour Maia, c’est sa première défaite depuis qu’elle a subi une décision unanime contre l’actuel monarque de la division, Kamaru Usman. Le vétéran de 41 ans était sur une séquence de trois victoires consécutives, battant les cartes des juges pour Anthony Rocco Martin et soumettre Lyman Good y Ben Askren.

Maia n’a pas été éliminée depuis le 29 août 2009 dans le UFC 102quand Nate Marquadt lui a donné sa première défaite en tant que professionnel.

Burns, numéro douze au classement, a demandé un combat avec le numéro deux, Colby Covington.