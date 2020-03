UFC Brasilia | Les combattants professionnels font leur choix pour Kevin Lee contre Charles Oliveira

Dans l’événement principal de la carte UFC Brasilia à huis clos, Kevin Lee se rend en territoire hostile lorsqu’il combat Charles Oliveira. En route pour le combat, Lee est un favori -145 tandis que le Brésilien est un outsider +115.

Avant le combat, BJPENN.com a contacté plusieurs combattants professionnels pour obtenir leur prédiction pour le scrap. La légère majorité pense que Kevin Lee le fait, mais beaucoup pensent également qu’il s’agit d’un véritable combat de pioche.

Voici ce qu’ils avaient à dire.

Le combattant de BJPENN.com choisit Kevin Lee contre Charles Oliveira:

Johnny Walker, poids lourd léger de l’UFC: Mec, c’est proche. Les deux gars ont un grand potentiel et tous deux sont des combattants intelligents et excellents. Je sais que Kevin s’est entraîné très dur mais je veux juste le regarder, je ne sais pas qui va gagner.

Gilbert Burns, poids welter UFC: Je dois aller avec Charles Oliveira. Il a une bête et un grand jiu-jitsu. Il a montré la puissance de KO, donc je pense qu’Oliveira gagne et gagne par l’arrivée.

Renato Moicano, UFC léger: Je pense que Charles Oliveira. Il est très bon sur le terrain et il s’améliore tout le temps, surtout en frappant. Lee est un très bon lutteur et il essaiera de sortir Charles au sol et de s’étouffer.

Beneil Dariush, UFC léger: Je pense que si le combat se termine tôt, ce sera Charles Oliveira s’il va tard et à une décision ce sera Kevin Lee. Nous avons vu avec Oliveira qu’il est si bon au début, donc s’il sort fort, il peut battre Kevin Lee. Mais Lee peut le mettre contre la clôture et utiliser sa lutte, il pourra peut-être finir. Ma dernière prédiction est probablement que Lee le fera.

Drakkar Klose, UFC léger: Ils sont à la fois durs et deux gars formidables, mais je pense que Kevin Lee gagne celui-là.

Juan Adams, ARES poids lourd: Je vois Kevin Lee le gagner. J’aime Charles Oliveira en tant que combattant et m’a surpris récemment avec ses mains, mais Lee a ressemblé à un nouvel animal depuis qu’il est allé à Tristar et j’ai toujours pensé qu’il était extrêmement talentueux. C’est un jeune homme qui a fait des erreurs très tôt mais qui a tout mis en place. Il le fera ici.

***

Les combattants choisissent Charles Oliveira: Gilbert Burns, Renato Moicano

Combattants choisissant Kevin Lee: Beneil Dariush, Drakkar Klose, Juan Adams

Indécis: Johnny Walker

Selon vous, qui gagnera le Main Event de l’UFC Brasilia entre Kevin Lee et Charles Oliveira? Faites-le nous savoir dans la section commentaire.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 12/03/2020.